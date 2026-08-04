Россия расширила «теневой флот» СПГ до 25 судов перед полным запретом поставок в ЕС — FT

Россия за последние шесть месяцев пополнила «теневой флот» для перевозки сжиженного природного газа как минимум восемью подержанными газовозами. Теперь в него входят 25 судов, включая два новых танкера, построенных на российской верфи «Звезда», пишет The Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Windward. Москва расширяет флот перед вступлением в силу полного запрета ЕС на импорт российского СПГ в 2027 году.

Четыре недавно приобретенных судна — «Космос» (Kosmos), «Орион» (Orion), «Меркурий» (Merkuriy) и «Луч» (Luch) — уже перевозили грузы из хабов, через которые проходит СПГ, находящийся под западными санкциями, следует из данных Kpler. Все четыре газовоза были построены в 2005–2006 годах, сменили владельцев и перешли под российский флаг, писал The Insider в мае. Как правило, суда «теневого СПГ-флота» оформляют на связанные с Россией компании в Дубае, Гонконге и Сингапуре, а для сокрытия происхождения груза используют отключение или подмену навигационных сигналов и перевалку с судна на судно.

Кроме подержанных танкеров Россия получила первые два газовоза, построенные на верфи «Звезда». В декабре 2025 года заказчику передали судно ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин», способное преодолевать лед толщиной до 2,1 метра и перевозить более 172 тысяч кубометров СПГ. Второй танкер, «Константин Посьет», прошел церемонию имянаречения в августе.

СПГ необходимо постоянно поддерживать в жидком состоянии при температуре около –162 градусов, поэтому танкеры оборудованы сложными системами хранения, а строительство нового судна обходится примерно в $300 млн, отмечает The Financial Times.

Дополнительная проблема связана с расположением российских заводов в Арктике. Большинство танкеров теневого флота не имеют ледового класса, достаточного для зимней навигации в Обской губе и Карском море. Как рассказывали The Insider эксперты «Арктиды», «Алексей Косыгин» может использоваться в качестве ледового челнока: забирать СПГ на терминале «Утренний», доставлять его к плавучему хранилищу «Саам» под Мурманском и передавать обычным газовозам, которые затем пойдут в Азию через Суэцкий канал или вокруг Африки.

Подобную схему Windward фиксировала еще летом 2025 года. Тогда из 15 отслеживаемых компанией газовозов восемь совершали несколько операций с отключенными сигналами, три манипулировали данными о местонахождении или идентификации, а семь участвовали в перегрузках с судов, находящихся под санкциями. Перевалка через плавучее хранилище позволяет передать санкционный груз танкеру, который формально не включен в ограничительные списки.

Как отмечает британская газета, единственным покупателем санкционного СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» сейчас остается Китай. В перевозках участвуют 11 судов со средним возрастом около десяти лет, все они находятся под санкциями США, а владельцем или фрахтователем почти каждого за последние два года стал «Новатэк». В мае Индия отказалась покупать российский СПГ, находящийся под американскими санкциями, несмотря на дефицит топлива.

Одновременно Европа остается главным рынком для другого проекта «Новатэка» — «Ямал СПГ», против которого не введены такие же санкции, как против «Арктик СПГ 2». В первой половине 2026 года страны ЕС приобрели рекордные 9,89 млн тонн газа с Ямала, на 18% больше, чем годом ранее, и забрали почти всю продукцию предприятия. Стоимость поставок могла составить около €6 млрд, тогда как экспорт с «Ямал СПГ» в Азию сократился на 74%.

В январе Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа. Полный запрет на импорт СПГ должен начать действовать с начала 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — осенью того же года. В 2025 году на российский газ все еще приходилось около 13% импорта ЕС стоимостью более €15 млрд.

ЕС также пытается ограничить обслуживание и пополнение российского флота. В апреле блок запретил европейским компаниям предоставлять услуги по ремонту и техническому обслуживанию российских газовозов и ледоколов. В июле ЕС ввел обязательное уведомление о продаже СПГ-танкеров и создал юридическую возможность для дальнейших ограничений на их продажу российским гражданам и компаниям.

Еще одним ограничением остается доступ к технологиям. Французская GTT, занимающая доминирующее положение на рынке мембранных систем хранения СПГ, приостановила контракт со «Звездой» на строительство 15 ледокольных газовозов в январе 2023 года. По данным FT, четыре судна продолжают строить в России, а еще шесть не могут быть переданы заказчику с верфи Hanwha в Южной Корее из-за санкций. Разработка собственной системы хранения потребует испытаний и сертификации Международной морской организацией и классификационными обществами, что может занять несколько лет.

Дефицит ледокольной проводки уже влияет и на другие арктические перевозки. 4 августа The Insider обнаружил в Карском море десять танкеров «теневого флота», ожидающих ледоколов.