10 танкеров «теневого флота» дрейфуют в Карском море в ожидании ледоколов. Предположительно, они повезут нефть с арктических месторождений

Группа российских танкеров, находящихся под санкциями, и четыре грузовых судна дрейфуют в Карском море в ожидании атомных ледоколов, которые проведут их по Северному морскому пути. Как пишет The Barents Observer, если они все отправятся вместе, это будет самый большой конвой, когда-либо проходивший по этому пути.

Издание отмечает, что танкеры, вероятнее всего, перевозят нефть, добытую на российских арктических месторождениях. В числе судов, ожидающих сейчас в Карском море, The Barents Observer называет нефтяные танкеры Jupiter (IMO 9397535), Vostochny Prospect (IMO 9866392) и Saga (IMO 9318553). Согласно данным передвижения судов, в первых числах августа атомный ледокол «Сибирь» находился в восточной части Карского моря, а ледоколы «Урал» и «Якутия» — в Восточно-Сибирском море.

Изучив данные сервиса Starboard Maritime Intelligence, The Insider обнаружил, что, помимо вышеперечисленных, в Карском море на небольшом расстоянии друг от друга также находятся следующие танкеры: Pamir (IMO 9276028), NP Dikson (IMO 9255270), Hyperion (IMO 9322968), Liteyny prospect (IMO 9256078), Ligovsky prospect (IMO 9256066), Viktor Bakaev (IMO 9610810) и Jagger (IMO 9354301).