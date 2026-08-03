10 танкеров «теневого флота» дрейфуют в Карском море в ожидании ледоколов. Предположительно, они повезут нефть с арктических месторождений

Группа российских танкеров, находящихся под санкциями, и четыре грузовых судна дрейфуют в Карском море в ожидании атомных ледоколов, которые проведут их по Северному морскому пути. Как пишет The Barents Observer, если они все отправятся вместе, это будет самый большой конвой, когда-либо проходивший по этому пути.
Издание отмечает, что танкеры, вероятнее всего, перевозят нефть, добытую на российских арктических месторождениях. В числе судов, ожидающих сейчас в Карском море, The Barents Observer называет нефтяные танкеры Jupiter (IMO 9397535), Vostochny Prospect (IMO 9866392) и Saga (IMO 9318553). Согласно данным передвижения судов, в первых числах августа атомный ледокол «Сибирь» находился в восточной части Карского моря, а ледоколы «Урал» и «Якутия» — в Восточно-Сибирском море.
Изучив данные сервиса Starboard Maritime Intelligence, The Insider обнаружил, что, помимо вышеперечисленных, в Карском море на небольшом расстоянии друг от друга также находятся следующие танкеры: Pamir (IMO 9276028), NP Dikson (IMO 9255270), Hyperion (IMO 9322968), Liteyny prospect (IMO 9256078), Ligovsky prospect (IMO 9256066), Viktor Bakaev (IMO 9610810) и Jagger (IMO 9354301).
Как сообщалось ранее, Россия наращивает производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе «Арктик СПГ 2» на Гыданском полуострове, ориентируясь на азиатские рынки — в первую очередь на Китай. Также Москва увеличивает поставки нефти по этому маршруту, где танкерам не угрожают украинские беспилотники, отмечает The Barents Observer. Пока России не хватает ледоколов, но она работает над расширением необходимой инфраструктуры.
В декабре прошлого года стало известно, что Судостроительный комплекс (СКК) «Звезда» передал заказчику первый в истории танкер — газовоз СПГ, полностью построенный в России. Пресс-служба «Роснефти» отмечала, что «Алексей Косыгин» (IMO: 9904546), способный пробивать двухметровый лед, будет головным судном в проекте «Арктик СПГ — 2».
Как рассказывала The Insider расследовательница НКО «Арктида» Анна Орлова, появление «Алексея Косыгина» позволит оператору «Арктик СПГ — 2», компании «Новатэк», вывозить сжиженный газ круглый год, что снизит технические риски и расходы. Эксперты «Арктиды» предполагали, что судно будет передавать СПГ танкерам «теневого флота», которые не способны проходить сквозь арктические льды.
«Суда „теневого флота“ без ледового класса не могут пройти по Северному морскому пути на восток в зимний период, поэтому единственным маршрутом для доставки российского СПГ в Азию остается путь вокруг Европы через Суэцкий канал или вокруг Африки. Использование танкера „Алексей Косыгин“ на всем протяжении этого маршрута было бы экономически неэффективным, так как бóльшую часть времени судно находилось бы в чистой воде, где его тяжелый корпус проигрывает в скорости и расходе топлива обычным судам. Вместо этого может использоваться „челночная“ стратегия. „Алексей Косыгин“ выполняет функцию ледового челнока: он загружается на терминале „Утренний“ и преодолевает сложное ледовое плечо Карского моря до Мурманска».