Страны ЕС закупили у России рекордные 9,9 млн тонн СПГ перед введением запрета

ЕС уже запретил закупать российский СПГ по краткосрочным контрактам. Теперь импортеры каждой партии, закупленной у «Ямал СПГ», должны подтверждать таможенным органам, что газ поставляется по долгосрочному соглашению. Полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам должен вступить в силу 1 января 2027 года, поставки трубопроводного газа запретят позднее в том же году.

Европейский рынок остается критически важным для «Ямал СПГ», поскольку проект зависит от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7. Быстрая разгрузка этих судов в европейских портах позволяет им возвращаться на Ямал, тогда как путь в Азию по Северному морскому пути занимает больше времени и сопряжен с дополнительными рисками. В первой половине года поставки с проекта в Азию сократились на 74%, немногим более до 510 тысяч тонн.

Танкеры, перевозящие газ с Ямала, также зависят от европейских верфей, где проходят ремонт и техническое обслуживание. В частности, такие услуги оказывают предприятия во Франции и Дании. Проект «Ямал СПГ», запущенный в 2017 году, контролирует российский «Новатэк», доли в нем также принадлежат французской TotalEnergies и китайской CNPC.