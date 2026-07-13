Страны ЕС закупили у России рекордные 9,9 млн тонн СПГ перед введением запрета

Страны Евросоюза в первой половине 2026 года закупили рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа у российского «Ямал СПГ», пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler. Это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате Европа приобрела почти весь СПГ, произведенный предприятием за 6 месяцев.
По оценке немецкой неправительственной организации Urgewald, поставки могли обойтись европейским покупателям примерно в €6 млрд. Больше всего газа приобрела Франция — 3,6 млн тонн. Бельгия импортировала 2,9 млн тонн, Испания — 2,7 млн тонн.
ЕС уже запретил закупать российский СПГ по краткосрочным контрактам. Теперь импортеры каждой партии, закупленной у «Ямал СПГ», должны подтверждать таможенным органам, что газ поставляется по долгосрочному соглашению. Полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам должен вступить в силу 1 января 2027 года, поставки трубопроводного газа запретят позднее в том же году.
Европейский рынок остается критически важным для «Ямал СПГ», поскольку проект зависит от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7. Быстрая разгрузка этих судов в европейских портах позволяет им возвращаться на Ямал, тогда как путь в Азию по Северному морскому пути занимает больше времени и сопряжен с дополнительными рисками. В первой половине года поставки с проекта в Азию сократились на 74%, немногим более до 510 тысяч тонн.
Танкеры, перевозящие газ с Ямала, также зависят от европейских верфей, где проходят ремонт и техническое обслуживание. В частности, такие услуги оказывают предприятия во Франции и Дании. Проект «Ямал СПГ», запущенный в 2017 году, контролирует российский «Новатэк», доли в нем также принадлежат французской TotalEnergies и китайской CNPC.