Дети, которые позднее заводят аккаунты в соцсетях, лучше учатся — исследование

Дети, открывшие аккаунт в соцсетях в начале средней школы, хуже справляются с тестами, чем их сверстники, отложившие регистрацию, выяснили итальянские ученые, на исследование которых ссылается The Guardian. По мнению авторов, дело в постоянной проверке уведомлений, которая отвлекает школьников от учебы.

Ученики, впервые заведшие аккаунт в 11–12 лет, набрали более низкие баллы по математике и чтению, чем те, кто подождал несколько лет: к 16 годам разница в успеваемости между группами составила эквивалент примерно шести месяцев обучения. Отмечается, что работа не доказывает вину именно соцсетей, однако исследователи учли множество факторов, способных исказить результат, — успеваемость детей до появления у них аккаунтов, структуру семьи и уровень образования родителей.

«Мне кажется, теперь мы знаем, что проблема существует и что она сложная, — она связана с тем, как устроены эти платформы», — заявил первый автор исследования, доктор Марко Гуи из Университета Милано-Бикокка. По его словам, высока вероятность, что по крайней мере в предподростковом возрасте соцсети вызывают проблемы с обучением. Гуи с коллегами проанализировали данные опросов о привычках в соцсетях более чем 5 тысяч итальянских школьников вместе с их результатами по стандартизированным тестам по математике, итальянскому и английскому языкам. В 13–14 лет те, кто завел первый аккаунт в 11–12 лет, показали худшие результаты по сравнению с теми, кто подождал минимум до 14.

Как отмечают исследователи, разрыв в баллах равен примерно шести месяцам обучения — то есть «ранние пользователи» соцсетей отстают от сверстников настолько же, насколько отстал бы школьник, пропустивший полгода занятий. Иными словами, польза от отложенной регистрации в соцсетях составила около половины того эффекта, который дают интенсивные и дорогостоящие занятия с репетитором. При этом разрыв заметен по математике и итальянскому, но не по английскому, который школьники изучали как иностранный, — возможно, из-за того, что значительная часть контента в соцсетях на английском языке дает «непреднамеренную практику», отмечают исследователи.

Один из лучших предикторов отставания — то, как часто дети брали в руки телефон в течение дня и ночи, что указывает на постоянную проверку соцсетей как на по меньшей мере частичную причину проблемы. «Мы полагаем, что один из механизмов — это состояние постоянной готовности, в которое смартфон с соцсетями вводит несовершеннолетних: непрерывная потребность проверять сообщения, смотреть, не происходит ли что-то в онлайн-мире, — то есть меньшая включенность в физическое пространство семьи или дома. А с когнитивной точки зрения это может означать меньшую вовлеченность в занятия, которые требуют времени, — например, в домашние задания», — пояснил Гуи.

Тем временем Великобритания готовится ввести запрет на соцсети для детей младше 16 лет, следуя примеру Австралии, где аналогичный запрет заработал годом ранее. Хотя сам Гуи выступает за возрастное ограничение на соцсети, он назвал запрет лишь «экстренной мерой» и подчеркнул необходимость сделать сами платформы безопаснее и менее аддиктивными — «для детей предподросткового возраста нужно снижать социальную значимость этих сред».