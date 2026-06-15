Великобритания запретит детям младше 16 лет пользоваться соцсетями начиная с весны 2027 года

Правительство Великобритании объявило о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. Первые подзаконные акты должны внести до конца 2026 года, а сами ограничения — начать применять с весны 2027-го, говорится в сообщении правительства.

Власти планируют использовать австралийскую модель запрета. В правительственной справке говорится, что она охватывала такие платформы, как Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook и Twitter (X). Мессенджеры вроде WhatsApp и Signal британские власти включать в запрет не планируют.

Помимо запрета соцсетей для детей младше 16 лет, власти хотят ограничить для несовершеннолетних вредные функции на других онлайн-сервисах, включая игры. Речь идет, в частности, о прямых эфирах и возможности для незнакомцев связываться с детьми. Ограничения должны подкрепить более строгой проверкой возраста на платформах.

Правительство утверждает, что после весны 2027 года дети младше 16 лет по-прежнему смогут пользоваться интернетом для учебы, чтения новостей, игр и общения с друзьями и семьей через мессенджеры. Родителям и детям сейчас ничего делать не нужно: власти обещают заранее опубликовать дополнительные разъяснения.

Как именно будет работать проверка возраста, должен определить Ofcom. Власти заявляют, что регулятор в ближайшие месяцы предложит несколько вариантов проверки возраста — они должны быть точными, надежными и «справедливыми». В справке правительства также говорится, что не всем взрослым придется заново подтверждать возраст: часть аккаунтов платформы смогут проверить по уже имеющимся признакам, например по дате создания профиля, привязанной кредитной карте или ранее пройденной возрастной проверке.

Австралия стала первой страной, которая приняла такой запрет на национальном уровне. Закон о запрете соцсетей для детей младше 16 лет австралийский парламент одобрил в ноябре 2024 года. Тогда критики предупреждали, что запрет приняли слишком быстро, а подростки могут уйти в менее безопасные онлайн-пространства или оказаться в большей изоляции.

В Австралии ограничения вступили в силу 10 декабря 2025 года. Платформы должны принимать «разумные меры», чтобы пользователи младше 16 лет не могли создавать или сохранять аккаунты. Штрафы для компаний могут достигать 49,5 млн австралийских долларов. Австралийский регулятор eSafety относит к подпадающим под ограничения платформам — в частности, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, Twitter (X), YouTube, Kick и Reddit.