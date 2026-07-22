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Новости

Во Франции запретили соцсети детям до пятнадцати лет

The Insider
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Национальное собрание Франции приняло закон, запрещающий детям и подросткам младше 15 лет пользоваться социальными сетями, сообщает France 24. Франция стала первой страной Европейского союза, принявшей такую меру.

Запрет вступит в силу с 1 сентября для новых аккаунтов в соцсетях. Он предусматривает обязательную проверку возраста пользователей. Доступ к соцсетям для лиц младше 15 лет будет возможен только с согласия родителей.

 Инициаторы закона считают, что он поможет защитить детей от кибербуллинга, зависимости от соцсетей и вредного контента.

Штрафов за нарушение запрета для подростков и их родителей нет.

В 2025 году ограничения на соцсети для детей и подростков ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании и странах ЕС.

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