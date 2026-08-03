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Новости

Зеленский назначил Рустема Умерова главой Службы внешней разведки

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главного переговорщика Рустема Умерова главой Службы внешней разведки. Соответствующий указ появился на сайте Офиса главы государства.

До этого Умеров занимал должность главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Среди прочего он является главным переговорщиком в диалоге с Россией. 

Зеленский подтвердил, что Умеров на новом посту будет координировать ряд ключевых направлений: сотрудничество с США и другими партнерами, вопросы обороны, дипломатии и переговорный процесс.

Пост главы СНБО, как стало известно ранее, предложили руководителю МВД Игорю Клименко. Он и займет прежний пост Умерова, следует из другого указа, опубликованного в понедельник. 

Ранее Клименко прочили должность главы Минобороны, однако Зеленский назначил врио главы ведомства Евгения Хмару — бывшего главу СБУ. Умерову же, как писали СМИ, предлагали должность посла Украины в США.
 

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