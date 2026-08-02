Премьер Армении Пашинян формально ушел в отставку. По итогам недавних выборов его партия получила парламентское большинство

Правительство Армении во главе с Николом Пашиняном подало в отставку в день начала работы нового созыва парламента. Это предусмотренная Конституцией процедура, которая не означает смены власти. Министры продолжат исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

В новый парламент вошли 105 депутатов от трех политических сил. «Гражданский договор» Пашиняна получил 64 места, блок «Сильная Армения» — 29, а блок «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 12. Правящая партия самостоятельно сформирует устойчивое большинство и выдвинет Пашиняна на пост премьер-министра, после чего президент должен назначить его в соответствии с Конституцией. На формирование правительства отводится 15 дней.

Несколько оппозиционных партий не признали результаты, заявив об использовании административного ресурса, давлении на кандидатов и нарушениях при подсчете. Они обратились в Конституционный суд, однако тот отклонил жалобы и оставил итоги голосования без изменений. Наблюдатели ОБСЕ при этом утверждали, что избирателям предоставили реальный выбор, а голосование было хорошо организовано. Среди недостатков они назвали неравные условия кампании, поляризацию СМИ и уголовное преследование оппозиционных политиков, создававшее впечатление избирательного правосудия.

Кампания проходила на фоне прямого внешнего давления: перед выборами Россия ограничила импорт армянских цветов, минеральной воды, алкоголя, овощей и фруктов, а также пригрозила пересмотреть положение Армении в ЕАЭС. Одновременно российские структуры проводили информационные кампании против Пашиняна и европейского курса Еревана.

The Insider рассказывал о фейках, распространявшихся через связанные с Кремлем проекты Storm-1516 и «Матрëшка»: Пашиняну приписывали тяжелую болезнь, подготовку войны с Россией и намерение передать Армению под контроль Запада. После выборов «Матрëшка» запустила новую серию роликов о якобы потраченных Францией сотнях миллионов евро на фальсификацию голосования.

Победа позволяет Пашиняну продолжить сближение с ЕС и дистанцирование от российских военно-политических структур. Однако у «Гражданского договора» нет двух третей мест, необходимых для самостоятельного изменения Конституции.