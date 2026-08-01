«Код Дурова» исчезает из российских магазинов после обвинений ФСБ в адрес основателя мессенджера Telegram

Книги исчезли и с «Яндекс Маркета», где ранее продавались бумажные и электронные версии. На Ozon и Wildberries издания также отсутствуют. В «Читай-городе» первый «Код Дурова» отмечен как закончившийся, купить вторую часть на сайте сети также уже нельзя.

Первую книгу в 2012 году выпустило издательство «Манн, Иванов и Фербер». Ее страница сохранилась на сайте издательства, однако купить книгу невозможно, так как ее нет в наличии.

Как выяснил The Insider, иначе обстоит дело со второй частью. На момент публикации «Альпина» продолжала продавать «Код Дурова 2» в трех форматах. Бумажная книга стоила 1496 рублей, электронная — 649 рублей, аудиоверсия — 749 рублей. На сайте издательства было указано, что в наличии остается более 100 печатных экземпляров.