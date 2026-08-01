«Код Дурова» исчезает из российских магазинов после обвинений ФСБ в адрес основателя мессенджера Telegram

Книги Николая Кононова о Павле Дурове стали недоступны в крупнейших российских книжных сервисах и интернет-магазинах после того, как основателя Telegram обвинили в содействии терроризму и внесли в перечень Росфинмониторинга. В «Литресе» подтвердили, что «Код Дурова» и «Код Дурова 2» сняты с продажи и исключены из подписки самого сервиса и входящего в ту же группу MyBook. Компания объяснила решение соблюдением российского законодательства, но не назвала конкретную правовую норму.
Книги исчезли и с «Яндекс Маркета», где ранее продавались бумажные и электронные версии. На Ozon и Wildberries издания также отсутствуют. В «Читай-городе» первый «Код Дурова» отмечен как закончившийся, купить вторую часть на сайте сети также уже нельзя.
Первую книгу в 2012 году выпустило издательство «Манн, Иванов и Фербер». Ее страница сохранилась на сайте издательства, однако купить книгу невозможно, так как ее нет в наличии.
Как выяснил The Insider, иначе обстоит дело со второй частью. На момент публикации «Альпина» продолжала продавать «Код Дурова 2» в трех форматах. Бумажная книга стоила 1496 рублей, электронная — 649 рублей, аудиоверсия — 749 рублей. На сайте издательства было указано, что в наличии остается более 100 печатных экземпляров.
«Код Дурова» — документальная биография основателя «ВКонтакте» и Telegram, написанная журналистом Николаем Кононовым на основе интервью с предпринимателем и людьми из его окружения. В первой книге рассказывается о создании «ВКонтакте», отношениях Дурова с инвесторами и его конфликте с российскими властями. «Код Дурова 2» включает обновленную первую часть и продолжение об истории Telegram, криптовалютных проектах предпринимателя и его противостоянии властям разных стран.
ФСБ 29 июля предъявила Дурову обвинение в содействии террористической деятельности. В ведомстве утверждают, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые якобы использовали украинские спецслужбы, а также террористические и экстремистские организации. На следующий день Росфинмониторинг включил предпринимателя в перечень террористов и экстремистов.
При этом сами книги Кононова не признаны в России экстремистскими материалами. The Insider не обнаружил в списке ни «Кода Дурова», ни его продолжения. О решениях суда или требованиях государственных органов изъять книги из продажи также публично не сообщалось.
После обвинений против предпринимателя название сменило и российское технологическое издание «Код Дурова». Теперь оно называется «Код.ру». В редакции заявили, что ребрендинг готовился давно, поскольку медиа перестало писать исключительно о проектах Дурова, а сам предприниматель никогда не имел к изданию отношения. При этом редакция признала, что события последних дней ускорили смену названия.