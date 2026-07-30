Ограничения против Дурова, внесенного в список «террористов», не касаются Telegram — Росфинмониторинг

Ограничения, введенные в отношении основателя Telegram Павла Дурова в связи с внесением его в список «террористов и экстремистов», не распространяются на мессенжер, заявили ТАСС в пресс-службе Росфинмониторинга.

«Указанные ограничения не распространяются на Telegram как юридическое лицо».

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, обязаны заморозить все активы лиц, включенных в перечень «террористов и экстремистов», добавили в пресс-службе.

«Перевожу на русский: покупать звезды, подарки, премиум и другие цифровые штуки на платформе можно», — прокомментировала заявление Росфинмониторинга глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Претензии сформулированы к Дурову, новых требований к Telegram нет, поэтому ни для Telegram, ни для пользователей ничего не изменилось», — заявил РБК глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Накануне, 29 июля, ФСБ сообщила, что Павлу Дурову заочно предъявлено обвинение в содействии терроризму (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). На следующий день стало известно, что Росфинмониторинг внес его в список «террористов и экстремистов».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов предупреждал, что лучше временно воздержаться от покупок подписок в Telegram.

«Я рекомендую всем нашим гражданам до того момента, пока не будет официального комментария со стороны Роскомнадзора и ФСБ, никаких финансовых операций по каналам Telegram не осуществлять. Ни платных подписок, ни покупки валют TON и так далее».

В ФСБ уголовное дело против Дурова обосновали тем, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используются украинскими спецслужбами. В частности, утверждалось, что сотрудники спецслужб Украины вербовали российских мужчин через Telegram-бот для знакомств «Дайвинчик», склоняя их к преступлениям. В ФСБ сообщили, что с июля 2025 года в 16 регионах России задержали 46 пользователей «Дайвинчика», которые, как утверждается, по заданию спецслужб Украины нападали на полицейских и совершали поджоги.

Администрация Telegram проигнорировала более 150 тысяч обращений Роскомнадзора с требованием удалить противоправный контент, отмечает ТАСС.