ЦИК отказался восстановить «Яблоко» в списках на выборы в Заксобрание Петербурга

Центризбирком единогласно отклонил жалобу «Яблока» и оставил в силе отказ в регистрации списка партии на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Решение касается кандидатов, выдвинутых по единому городскому округу. Партия намерена обжаловать недопуск в Санкт-Петербургском городском суде.

Формальной причиной стала доверенность финансового уполномоченного «Яблока» Максима Бранкина. В документе отдельно не указывалось его право подписывать первый финансовый отчет, который партия должна была подать для регистрации списка. Петербургский избирком посчитал отчет подписанным неуполномоченным лицом и, следовательно, отсутствующим.

В «Яблоке» назвали произошедшее технической ошибкой нотариуса. Юрист партии Виталий Исаков указывал, что доверенность предоставляла Бранкину более широкое право подписывать все необходимые документы. После уведомления избиркома нотариус исправил доверенность, однако комиссия решила, что изменение не наделяет представителя партии полномочиями задним числом.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев назвал причиной недопуска «юридически неграмотно оформленную доверенность». Он также отверг обвинения в предвзятом отношении к партии, напомнив, что двумя днями ранее комиссия зарегистрировала федеральный список «Яблока» на выборах в Госдуму.

Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании отсутствовала. Накануне она встретилась с губернатором Петербурга Александром Бегловым и поблагодарила его «за помощь и поддержку», которую тот оказывает городским избирательным комиссиям. Беглов в ответ сообщил, что власти предоставляют избиркомам помещения, обеспечивают безопасность и дополнительное электроснабжение.

Отказу в регистрации всего списка предшествовали проблемы у кандидатов «Яблока» в одномандатных округах. Как писал The Insider, 11 из 25 кандидатов получили уведомления о якобы неполных пакетах документов. Кандидат Дмитрий Хорзов при этом снял подачу документов на видео, на котором видна в том числе справка о месте работы, впоследствии «не найденная» избирательной комиссией.

Кроме того, возможности баллотироваться лишились действующие депутаты петербургского ЗакСа Борис Вишневский, Александр Шишлов и Ольга Штанникова. Вишневский внесен в список «иностранных агентов», а Шишлова и Штанникову привлекли к ответственности по статье о демонстрации экстремистской символики. Наказание предусматривает запрет на участие в выборах в течение года.

По итогам избирательной кампании 2021 года «Яблоко» получило в Петербурге более 9% голосов и два мандата. С начала полномасштабного вторжения России в Украину партия последовательно призывает к прекращению огня и идет на нынешние выборы под лозунгом «За мир и свободу».