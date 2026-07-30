Правительство поддержало прием на работу в суды юристов без высшего образования на фоне нехватки кадров

Правительство России поддержало законопроект Верховного суда, который разрешает принимать на ряд должностей в аппаратах судов людей без высшего образования — выпускников юридических колледжей и студентов юридических вузов, освоивших не менее половины программы. Сейчас для работы на этих должностях требуется высшее образование. Отзыв правительства на законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Предполагается, что смягченные требования будут действовать для должностей категории «специалисты» старшей группы в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитражных судах и судах общей юрисдикции субъектов России. В первую очередь речь идет о секретарях суда, секретарях судебных заседаний и консультантах. Изменения также затронут главных и ведущих специалистов и других сотрудников аппаратов районных, областных, военных, арбитражных, кассационных и апелляционных судов.

Верховный суд объяснил инициативу высокой нагрузкой, относительно низкой оплатой труда и текучестью кадров в аппаратах судов. По замыслу авторов, возможность начать работать до окончания вуза должна привлечь в судебную систему больше молодых сотрудников. Дополнительных расходов бюджета принятие закона не потребует.

Наиболее остро кадровый дефицит ощущается среди секретарей судебных заседаний, делопроизводителей и помощников судей, рассказала «Ведомостям» старший юрист практики трудового права Key Consulting Group София Жидких. По ее словам, один секретарь и один помощник нередко обеспечивают работу сразу нескольких судей, что влияет на сроки подготовки судебных актов и организацию делопроизводства. Привлечение студентов и выпускников колледжей может частично снять кадровое напряжение, считает она.

При этом одной корректировки требований к образованию недостаточно, заявила изданию руководитель практики образовательного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Асманская. По ее мнению, студенты могут получить опыт и уйти на более высокооплачиваемую работу, поэтому властям одновременно необходимо улучшать условия труда, мотивацию и возможности карьерного роста сотрудников аппаратов судов.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал законопроект, но обратил внимание, что гражданский и уголовный процесс студенты многих юридических вузов начинают изучать лишь на третьем курсе. Поэтому при приеме на работу необходимо индивидуально оценивать знания и навыки каждого кандидата, говорится в заключении комитета.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на октябрь 2026 года.