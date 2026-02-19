В России не хватает 3,5 тысячи судей — глава ВС РФ Краснов

На начало 2026 года 3,5 тысячи должностей федеральных и мировых судей остаются незанятыми. Об этом сообщил председатель Верховного суда России и бывший генпрокурор Игорь Краснов в докладе на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов.

В докладе Краснов также упомянул очень большую нагрузку на судей — так, по его словам, на одного мирового судью приходится 490 дел в месяц.

«Недопустимо, когда вакансии не замещаются по несколько месяцев и даже лет, <...> руководитель Судебного департамента по моему поручению в ближайшее время представит итоговые предложения о перераспределении ставок в пользу тех территорий, где они больше востребованы», — говорится в докладе.

Надо отметить, что проблема дефицита кадров в российской судебной системе не нова: так, в 2024 году генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Владислав Иванов заявил, что в России не хватает почти 6,5 тысячи судей — или 20% от общего числа судейского корпуса.

Российский адвокат в разговоре с The Insider на условиях анонимности рассказал, что, несмотря на различные привилегии, работа судей остается непривлекательной:

«Как и на любой госслужбе, нехватка судей связана в первую очередь с несоответствием уровня нагрузки и оплаты труда. Что в судах, что в прокуратуре и других госорганах дел много, сотрудники ночуют на работе, иногда выходят в выходные, чтобы всё закрыть, а получают копейки. В частной практике или в компании можно заработать больше. Молодые кадры, как правило, не хотят идти секретарями в суд (с перспективой потом стать судьей) как раз из-за низких заработных плат».

Ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов на заседании Госдумы заявил, что дефицит личного состава в некоторых подразделениях ведомства достигает 40%, и пообещал поднять зарплаты, чтобы предотвратить дальнейший отток людей. В прошлом году на нехватку 50 тысяч сотрудников жаловалось и руководство ФСИН.