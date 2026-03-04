Путин потребовал набирать на работу в полицию бывших участников войны в Украине, чтобы восполнить дефицит кадров в МВД

«Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава является и привлечение на службу ветеранов специальной военной операции. С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», — сказал Путин.

Тему кадрового дефицита на коллегии подробно развернул глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, с 2020 года из органов внутренних дел уволились около 350 тысяч сотрудников, и личный состав ведомства фактически обновился наполовину. Только за 2025 год на аттестованные должности было принято 58 тысяч человек, тогда как уволились около 80 тысяч.

В результате в системе МВД сформировался значительный некомплект кадров. По итогам прошлого года общее число вакантных должностей достигло 212 тысяч, из них 186,5 тысячи — аттестованные должности. Наиболее острый дефицит наблюдается в ключевых службах, включая патрульно-постовую службу, уголовный розыск и институт участковых уполномоченных.

Особенно сложная ситуация, по словам министра, сложилась на уровне районных отделов полиции. В некоторых из них из-за нехватки сотрудников полностью разукомплектованы отдельные подразделения.

Отдельно Колокольцев отметил, что некомплект патрульно-постовой службы составляет около 40%. По его словам, это означает, что на улицах не хватает нарядов полиции, в том числе тех, которые могли бы заниматься борьбой с незаконным оборотом оружия.

В ответ на слова Колокольцева о том, что Москва сейчас стала больше, чем во время Олимпиады 1980 года, а сотрудников органов внутренних дел в городе — меньше, Путин ответил: «Но зато — какие люди».

Глава МВД также сообщил, что ведомство прорабатывает механизмы «предупредительного воздействия» для реинтеграции в общество участников войны в Украине, ранее имевших криминальный опыт. По его словам, месяц назад МВД заключило соответствующее соглашение с государственным фондом «Защитники Отечества».

Помимо этого, ведомство продлило до 1 января 2028 года упрощенный порядок приема на службу в органы внутренних дел на оккупированных территориях Украины. По словам Колокольцева, такая мера необходима для комплектования оккупационных подразделений полиции.

