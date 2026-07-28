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Новости

Минпромторг добавил в список разрешенных для использования в такси автомобилей шесть китайских моделей

The Insider
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Правительство РФ издало распоряжение о расширении реестра автомобилей, разрешенных для использования в такси за счет включения шести моделей китайских автомобилей, собираемых в России. Документ размещен на портале правовой информации. 

В список добавили Jetour Dashing, Tenet T4L, Tenet T8, Tenet A8, Omoda C7 и Jeland J6. Как пишет "Коммерсантъ", Jetour и Omoda собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, а Tenet и Jeland — на бывшем предприятии Volkswagen в Калуге. Все модели связаны с компанией Chery.  

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта этого года. Изначально в него вошли 22 модели от 6 российских брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Voyah, Evolute и «Москвич». Позднее список был дополнен четырьмя моделями китайского бренда Haval и Tenet T7. 

Для попадания в реестр машина должна отвечать одному из двух требований. Первое — это соответствие уровню локализации, установленному для госзакупок. Он измеряется в баллах, которые начисляются за использование отечественного сырья, производственные операции на территории страны и за каждую запчасть, произведенную внутри России. Например, за сварку кузова автомобиль получает 400 баллов, за окраску кузова — 500 баллов, за использование российского металла в объеме не менее 70% процентов от общей массы кузова — 200 баллов. Минимальный порог — 3200 баллов.

Второе требование — машина должна быть произведена в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенного после 1 марта 2022 года. Кроме того, компания должна инвестировать в российское производство не менее 10 млн рублей за два года.

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