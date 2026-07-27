СБУ: Два агента ФСБ готовили массовое отравление украинских военных на «благотворительной» вечеринке

Военная контрразведка СБУ сорвала серию терактов российских спецслужб в Харьковской области и задержала двух агентов ФСБ, которые готовили убийство украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что спецоперацию лично координировал глава СБУ генерал-майор Александр Поклад.

По версии следствия, обоих фигурантов завербовали дистанционно — через Telegram-каналы, где они искали быстрый заработок. Они начинали с проверочных поручений, снимая на фото и видео отдельные объекты, а затем подожгли военный автомобиль. После этого, по версии ведомства, кураторы подключили их к подготовке убийства военнослужащих.

Прикрытием должна была стать «благотворительная» вечеринка, за организацией которой, как утверждает СБУ, стояли российские спецслужбы. Фигуранты сняли дом за городом и распространили приглашения на «тематическое мероприятие» через несколько местных Telegram-каналов. По замыслу кураторов, участникам предстояло подсыпать в напитки сильнодействующие вещества со смертельным эффектом. Прийти согласились несколько десятков человек, большинство из них — военные.

Одновременно куратор поручил агентам собрать бомбу со взрывной частью в 10 кг. Одного из фигурантов контрразведчики перехватили, когда он нёс самодельное взрывное устройство в рюкзаке, вторую — жительницу Харьковской области — задержали в арендованном доме за изготовлением компонентов для бомбы. При обысках изъяли компоненты самодельного взрывного устройства и телефоны с перепиской, где, по данным СБУ, содержалась информация и о других разведывательно-подрывных заданиях от российского куратора.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: подготовка теракта и незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Обоих отправили под стражу без права на залог, им грозит пожизненное заключение. Мероприятия проводились вместе со следователями харьковского управления СБУ при процессуальном руководстве областной прокуратуры и содействии Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Осенью 2023 года стало известно, что российских военных летчиков, собравшихся в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище, хотели отравить с помощью торта, начиненного ядом. 21 октября там проводилось празднование 20-летней годовщины выпуска из училища.