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Новости

Бывшего полковника СБУ, задержанного в ходе операции «Крыса», приговорили к пожизненному заключению за шпионаж в пользу ФСБ

The Insider
Фото: СБУ

Фото: СБУ

Шевченковский районный суд Киева приговорил бывшего начальника штаба антитеррористического центра СБУ полковника Дмитрия Козюру к пожизненному лишению свободы, пишет Би-би-си. Его признали виновным в государственной измене в условиях военного положения, а также в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. О приговоре сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным прокуратуры, Козюра согласился передавать сведения, составляющие государственную тайну, за денежное вознаграждение, и заслуживает самого сурового наказания. В рамках спецоперации под кодовым названием «Крыса» СБУ установила, что для связи с российскими кураторами Козюра использовал конспиративную квартиру в Киеве — оттуда он передавал запросы на получение секретной информации о вооруженных силах и руководстве Украины.

Как сообщила СБУ, ФСБ завербовала Козюру еще в 2018 году в Вене, однако кураторы возобновили с ним контакт лишь в декабре 2024 года. После этого его попросили собирать и передавать данные о том, что украинской стороне известно о передвижении и развертывании российских войск, а также сведения об украинском оружии, инфраструктуре и политическом и военном руководстве страны. По данным Генпрокуратуры, Козюра следил за командными пунктами СБУ и систематически передавал данные о последствиях российских ударов, включая число раненых военных и гражданских. Кравченко отметил:

«Полковник, кадровый офицер СБУ, имел доступ к государственной тайне и отвечал за координацию борьбы с терроризмом. Любой, кто носит украинские погоны и начинает работать на ФСБ, становится врагом Украины. Только самое суровое наказание уместно для таких людей».

Козюру арестовали в феврале 2025 года — задержание прошло после того, как сотрудники СБУ круглосуточно следили за каждым шагом агента и установили, что для связи с российским оператором он использовал отдельный мобильный телефон и Wi-Fi-роутер в конспиративной квартире. Его куратором в ФСБ СБУ назвала Юрия Шаталова, координировавшего сеть агентов. По данным спецслужбы, до момента ареста Козюру использовали в контригре — через него россиянам передавался масштабный поток дезинформации, при этом ему не давали доступа к действительно важным сведениям. Задержание Козюры лично провел тогдашний глава СБУ Василий Малюк. 

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