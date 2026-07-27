Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.03

EUR

88.89

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

80

 

 

 

 

 

Новости

Франция ужесточит наказание за фейки в ходе выборов

The Insider
Фото: AFP

Фото: AFP

Правительство Франции внесло законопроект о защите выборов от иностранного вмешательства, который предусматривает до шести лет тюрьмы за распространение ложной информации в интересах зарубежной организации. Сенат начнёт рассматривать документ 20 октября, пишет Le Parisien.

Базовое наказание за фейки в электоральном контексте составит три года лишения свободы и штраф €45 000. Срок вырастет до шести лет, если такие действия совершались в интересах иностранной структуры. Законопроект также распространяет на все виды голосований механизм ускоренного судебного разбирательства против фейков, который позволяет добиваться удаления материалов «неточного или вводящего в заблуждение характера». Отдельная процедура вводится для случаев вне избирательного периода.

Помимо юридических мер власти создадут независимую комиссию по информированию общества, в которую войдут представители Госсовета, Счётной палаты и Кассационного суда. Она должна будет предупреждать французов и кандидатов о случаях иностранного вмешательства.

Представляя документ, министр внутренних дел Лоран Нуньес объяснил цель законопроекта:

«Распространение содержания, явно неточного, вводящего в заблуждение или способного нанести ущерб интересам нации и искренности демократической дискуссии».

Обещание внести такой закон Эмманюэль Макрон дал 16 апреля на встрече с мэрами французских городов в Елисейском дворце.

Ранее исследователи проекта «Блокировщик ботов» рассказали The Insider, что российская бот-сеть «Матрёшка» распространяла фейки, будто Франция потратила €120 млн на фальсификацию выборов в Армении и ещё €120–150 млн на вмешательство в молдавские выборы.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте