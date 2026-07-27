Франция ужесточит наказание за фейки в ходе выборов

Правительство Франции внесло законопроект о защите выборов от иностранного вмешательства, который предусматривает до шести лет тюрьмы за распространение ложной информации в интересах зарубежной организации. Сенат начнёт рассматривать документ 20 октября, пишет Le Parisien.

Базовое наказание за фейки в электоральном контексте составит три года лишения свободы и штраф €45 000. Срок вырастет до шести лет, если такие действия совершались в интересах иностранной структуры. Законопроект также распространяет на все виды голосований механизм ускоренного судебного разбирательства против фейков, который позволяет добиваться удаления материалов «неточного или вводящего в заблуждение характера». Отдельная процедура вводится для случаев вне избирательного периода.

Помимо юридических мер власти создадут независимую комиссию по информированию общества, в которую войдут представители Госсовета, Счётной палаты и Кассационного суда. Она должна будет предупреждать французов и кандидатов о случаях иностранного вмешательства.

Представляя документ, министр внутренних дел Лоран Нуньес объяснил цель законопроекта:

«Распространение содержания, явно неточного, вводящего в заблуждение или способного нанести ущерб интересам нации и искренности демократической дискуссии».

Обещание внести такой закон Эмманюэль Макрон дал 16 апреля на встрече с мэрами французских городов в Елисейском дворце.

Ранее исследователи проекта «Блокировщик ботов» рассказали The Insider, что российская бот-сеть «Матрёшка» распространяла фейки, будто Франция потратила €120 млн на фальсификацию выборов в Армении и ещё €120–150 млн на вмешательство в молдавские выборы.