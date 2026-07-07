Марин Ле Пен объявила об участии в выборах президента Франции в 2027 году

Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году. Об этом она заявила в эфире телеканала TF1 спустя несколько часов после решения Апелляционного суда Парижа, сообщает Le Monde.

Она подчеркнула, что не намерена отказываться от участия в выборах, несмотря на подтверждение обвинительного приговора, и будет обжаловать решение суда в кассационной инстанции. По ее словам, подача кассационной жалобы приостановит исполнение приговора и позволит ей вести предвыборную кампанию без электронного браслета. «Больше нет сценария, при котором я не могла бы баллотироваться», — сказала политик.

Ранее в этот же день Апелляционный суд Парижа оставил в силе обвинительный приговор по делу о нецелевом использовании средств Европарламента, однако сократил срок запрета Ле Пен на занятие выборных должностей с пяти лет до 15 месяцев. Поскольку этот срок уже истек, Ле Пен вновь получила право участвовать в выборах. Кроме того, суд приговорил ее к трем годам лишения свободы, из которых один год она должна отбывать под электронным браслетом, а также к штрафу в размере €100 тысяч.

Ле Пен также подтвердила, что в случае победы на выборах назначит премьер-министром председателя «Национального объединения» Жордана Барделлу. По ее словам, они «очень скоро» начнут совместную президентскую кампанию.