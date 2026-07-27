Путин по телефону потребовал от Пашиняна провести в Армении референдум по ЕС, тот назвал неправовыми ограничения на армянский экспорт

Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости провести в республике в максимально сжатые сроки общенациональный референдум о вступлении в Евросоюз или о дальнейшем пребывании в ЕАЭС, а Пашинян в ответ потребовал снять ограничения на поставки армянских товаров на российский рынок. Разговор состоялся 27 июля по инициативе армянской стороны, следует из сообщений на сайтах Кремля и премьер-министра Армении.

Путин, как указано в кремлевском сообщении, подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана о действиях Армении, направленных на вступление в ЕС. Документ был принят на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая 2026 года. Именно в нем и была зафиксирована необходимость референдума о выборе между двумя объединениями.

Согласно сообщению на сайте премьер-министра Армении, стороны обменялись мнениями о повестке российско-армянских отношений и прежде всего о проблемах, возникших в двусторонних экономических связях. Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат правовой базе отношений двух стран и регулированию ЕАЭС, и попросил принять меры для урегулирования этих вопросов. О претензиях армянской стороны Кремль не упомянул.

Требование о референдуме Пашинян отклонил, повторив прежний аргумент. По его словам, голосование практически возможно только после того, как Армения направит в Евросоюз официальную заявку на вступление и тема станет предметной. При этом премьер заявил о готовности правительства решать перечисленные вопросы через открытый, партнерский и дружественный диалог.

Схожую позицию Пашинян излагал и раньше. В июне он говорил, что решение о выборе между объединениями должен принимать народ Армении на референдуме, но выносить на голосование теоретический выбор неразумно, а отношения Еревана с Москвой находятся на этапе трансформации.