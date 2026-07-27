Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.03

EUR

88.89

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

1338

 

 

 

 

 

Новости

Путин по телефону потребовал от Пашиняна провести в Армении референдум по ЕС, тот назвал неправовыми ограничения на армянский экспорт

The Insider
Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о необходимости провести в республике в максимально сжатые сроки общенациональный референдум о вступлении в Евросоюз или о дальнейшем пребывании в ЕАЭС, а Пашинян в ответ потребовал снять ограничения на поставки армянских товаров на российский рынок. Разговор состоялся 27 июля по инициативе армянской стороны, следует из сообщений на сайтах Кремля и премьер-министра Армении.

Путин, как указано в кремлевском сообщении, подтвердил приверженность совместному заявлению лидеров России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана о действиях Армении, направленных на вступление в ЕС. Документ был принят на саммите ЕАЭС в Астане 29 мая 2026 года. Именно в нем и была зафиксирована необходимость референдума о выборе между двумя объединениями.

Согласно сообщению на сайте премьер-министра Армении, стороны обменялись мнениями о повестке российско-армянских отношений и прежде всего о проблемах, возникших в двусторонних экономических связях. Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок противоречат правовой базе отношений двух стран и регулированию ЕАЭС, и попросил принять меры для урегулирования этих вопросов. О претензиях армянской стороны Кремль не упомянул.

Требование о референдуме Пашинян отклонил, повторив прежний аргумент. По его словам, голосование практически возможно только после того, как Армения направит в Евросоюз официальную заявку на вступление и тема станет предметной. При этом премьер заявил о готовности правительства решать перечисленные вопросы через открытый, партнерский и дружественный диалог.

Схожую позицию Пашинян излагал и раньше. В июне он говорил, что решение о выборе между объединениями должен принимать народ Армении на референдуме, но выносить на голосование теоретический выбор неразумно, а отношения Еревана с Москвой находятся на этапе трансформации.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  2. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  3. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается
  4. «Он горел в коридоре, а они смеялись». Как в российских тюрьмах содержат украинских военнопленных
  5. Денефтенизация: как кампания ударов по российским НПЗ влияет на ход войны

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте