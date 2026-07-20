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Новости

Армения получила разрешение на экспорт рыбы в Евросоюз, пока Россия продолжает торговую войну

The Insider
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Армения получила возможность экспортировать рыбу и рыбную продукцию в Евросоюз. Об этом на своей странице в Facebook рассказал министр экономики республики Геворг Папоян.

Во время посещения одного из рыбоводческих хозяйств в Араратской области Папоян записал видео, в котором сообщил о «беспрецедентном» прорыве в торговых переговорах с ЕС:

«Теперь у Армении есть возможность экспортировать рыбу и рыбную продукцию в Европейский союз. Армения впервые получает подобное разрешение, которое открывает новые перспективы для армянской рыбной продукции. Все необходимые разрешения от ЕС получены, а в Республике Армения утверждены все необходимые процедуры, в соответствии с которыми армянские производители рыбы могут обращаться в государственные органы, получать соответствующие разрешения».

Ранее, 16 июля, правительство Армении утвердило порядок регистрации компаний в системе торгового контроля и экспертного сопровождения ЕС, прекращения регистрации и выдачи ветеринарно-санитарных сертификатов для экспорта рыбы и рыбной продукции в ЕС. Тогда Папоян сообщал, что как минимум пять армянских компаний выразили заинтересованность в подобных поставках в Евросоюз.

Переговоры Еревана и Брюсселя о расширении экономического сотрудничества проходят на фоне торговой войны с Москвой, инициированной Кремлем в конце мая 2026 года. Запрещая поставки армянской продукции, Россия безуспешно пыталась повлиять на результаты парламентских выборов в республике.

Под запрет попала и рыбная продукция. По итогам 2025 года Армения поставила в РФ 9 тысяч тонн рыбной продукции на $72 млн. Ключевым товаром тогда стала форель — армянские поставки заняли долю примерно в 7% от всего российского рынка форели в весе. В первые месяцы 2026-го доля армянской форели на российском рынке выросла до 10%.

В начале июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала экономическую поддержку Еревану в условиях «экономического принуждения» республики со стороны Москвы. В том числе речь шла об экстренной помощи в €50 млн. В июле стало известно об отмене Евросоюзом пошлин на 80% товаров, экспортируемых из Армении.

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