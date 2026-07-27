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Новости

Бывший президент Южной Кореи приговорен еще к 18 месяцам тюрьмы за нарушение избирательных законов. Он уже отбывает пожизненный срок

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили еще к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой приговора на три года за нарушение избирательного законодательства. Его признали виновным в том, что он предоставил ложные сведения во время своей избирательной кампании в 2022 году. Об этом сообщает Reuters. 

Как уточняют The Korea Times и The Chosun Daily, приговор касается двух заявлений, сделанных Юном во время пресс-конференции и интервью в 2021-2022 годах. Тогда Юн отрицал, что предоставил адвоката бывшему сотруднику полиции Юн У-Джину, а также факт знакомства между женой Юна Ким Гон Хи и шаманом Чон Сон Бэ. 

Если этот приговор останется в силе после апелляции, партии Юн Сок Ёля "Народная сила" будет вынуждена вернуть 39,7 млрд вон ($27,1 млн) компенсации расходов на избирательную кампанию. Эти деньги партии выплатила Национальная избирательная комиссия после победы Юн Сок Ёля на выборах. 

Это очередной приговор Юн Сок Ёлю, против которого после провальной попытки ввести военное положение в 2024 году идут сразу несколько процессов. В феврале его приговорили к пожизненному заключению по делу об организации мятежа, а в июне суд добавил ему еще 30 лет тюрьмы по делу о попытке спровоцировать КНДР запуском беспилотников ради предлога для введения военного положения. В июле этого года его приговорили еще к двум годам лишения свободы частично признав его виновным в получении незаконного политического финансирования - команда спецпрокурора Мин Чжун Ги обвиняла Юн Сок Ёля в том, что он в сговоре с женой, бывшей первой леди Ким Гон Хи, с апреля 2021 по март 2022 года бесплатно получил от Мён Тхэ Гюна 58 соцопросов на общую сумму около 270 млн вон ($180 тысяч). Суд признал доказанным получение 14 опросов и, помимо тюремного срока, постановил конфисковать у осужденного 13,96 млн вон. 

 

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