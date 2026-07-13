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Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили еще к двум годам тюрьмы по делу о соцопросах. У него уже есть пожизненный срок

The Insider
Фото: yna.co.kr

Фото: yna.co.kr

Центральный окружной суд Сеула 13 июля приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля к двум годам лишения свободы, частично признав его виновным в получении незаконного политического финансирования, сообщает Yonhap. Речь идет о бесплатных опросах общественного мнения, которые экс-президенту предоставлял Мён Тхэ Гюн, называющий себя политическим консультантом.

Команда спецпрокурора Мин Чжун Ги обвиняла Юн Сок Ёля в том, что он в сговоре с женой, бывшей первой леди Ким Гон Хи, с апреля 2021 по март 2022 года бесплатно получил от Мён Тхэ Гюна 58 соцопросов на общую сумму около 270 млн вон ($180 тысяч). Суд признал доказанным получение 14 опросов и, помимо тюремного срока, постановил конфисковать у осужденного 13,96 млн вон. Суд согласился с доводами обвинения о том, что в обмен на опросы Юн Сок Ёль пообещал поддержать выдвижение экс-депутата Ким Ён Сон кандидатом от консервативной партии «Сила народа» на довыборах в парламент в июне 2022 года. В решении суда говорится:

«Действия обвиняемого посеяли недоверие к политике и подорвали веру общества в развитие демократии. Наказание, соразмерное содеянному, неизбежно».

Мён Тхэ Гюн по этому же делу получил полтора года тюрьмы. Обвинение требовало для экс-президента четыре года заключения, для Мён Тхэ Гюна — три. Приговор разошелся с решением по делу Ким Гон Хи: в апреле Высокий суд Сеула оправдал ее по аналогичному обвинению, посчитав, что супруги не извлекали выгоды из опросов, поскольку Мён Тхэ Гюн предоставлял их и другим людям. Адвокаты Юн Сок Ёля пообещали обжаловать приговор, назвав его «трудным для понимания» на фоне оправдания бывшей первой леди.

Это очередной приговор Юн Сок Ёлю, против которого после провальной попытки ввести военное положение в 2024 году идут сразу несколько процессов. В феврале его приговорили к пожизненному заключению по делу об организации мятежа, а в июне суд добавил ему еще 30 лет тюрьмы по делу о попытке спровоцировать КНДР запуском беспилотников ради предлога для введения военного положения.

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