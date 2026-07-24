Набиуллина: Рост цен на топливо начал распространяться на другие товары и услуги

Подорожание топлива в России, вызванное украинскими ударами по НПЗ, начало влиять на цены широкого круга товаров и услуг. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Оперативные данные указывают на то, что удорожание топлива начинает распространяться на цены по широкому кругу товаров и услуг»,

— сказала Набиуллина (цитата по ТАСС). По ее словам, рост цен на бензин уже привел к значительному повышению инфляционных ожиданий. Топливо занимает заметную долю в регулярных расходах населения, а также входит в издержки компаний, поэтому его подорожание переносится на стоимость перевозок, товаров и услуг.

Из-за уже произошедшего подорожания топлива и роста цен на другие товары ЦБ повысил прогноз инфляции на конец 2026 года до 6–7%. При этом регулятор считает нынешнее ускорение роста цен временным и ожидает возвращения инфляции к целевым 4% в 2027 году.

Набиуллина сообщила, что, по данным региональных учреждений ЦБ, ситуация на топливном рынке различается от региона к региону, но во многих из них уже стабилизируется. В базовом сценарии регулятор предполагает, что компании постепенно восстановят производственные мощности до конца 2026 года. Эта оценка является предположением, заложенным в макроэкономический прогноз ЦБ. Набиуллина не назвала компании и отрасли, к которым относится прогноз, и не уточнила, учитывает ли он возможность новых атак на российские НПЗ.

Если поврежденные и остановленные предприятия не удастся вернуть в строй в ожидаемые сроки, дефицит предложения может дольше подталкивать цены вверх. В этом случае ЦБ придется медленнее снижать ключевую ставку, чтобы сдержать инфляцию. Набиуллина прямо заявила, что длительное сокращение производственных мощностей ограничит возможности регулятора для дальнейшего снижения ставки.

24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14%. По словам Набиуллиной, совет директоров предметно обсуждал как снижение ставки, так и ее сохранение, а отдельные участники заседания выступали за повышение. Теперь ЦБ ожидает, что дальнейшее снижение ставки будет идти медленнее, чем предполагалось ранее. Прогноз роста российской экономики на 2026 год регулятор понизил до 0–1%.

К 20 июля российские НПЗ общей мощностью более 45 млн тонн нефти в год не возобновили продажу топлива на Петербургской бирже после атак, плановых и аварийных ремонтов, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на непубличный обзор Platts. Речь идет о мощности предприятий, а не о фактически выпавшем объеме производства. С 1 по 17 июля на бирже продали 277,3 тысячи тонн бензина — на 47,8% меньше, чем за тот же период 2025 года. На торгах 17 июля неудовлетворенными остались 81,9% заявок на покупку топлива.

По подсчетам The Insider, после украинских атак в 2026 году полностью или частично прекращали переработку 16 российских НПЗ. У шести предприятий подтверждено прекращение биржевых продаж топлива, еще один завод резко сократил их. По подсчетам Reuters, к 10 июля российские НПЗ выпускали бензин в объеме, соответствующем примерно 65% сезонного спроса. Ежедневный недостаток топлива оценивался в 40–45 тысяч тонн при потреблении 115–120 тысяч тонн в сутки.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорил «Коммерсанту», что быстрого восстановления рынка не ожидается: заметно увеличить производство удастся по мере возвращения поврежденных НПЗ в строй, вероятно, ближе к концу года — при условии отсутствия новых атак.