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Новости

Нефтегазовые доходы России в июле вырастут на 60% по сравнению с прошлым годом — Reuters

The Insider
Иллюстрация к материалу

Доходы России от продажи нефти и газа в июле, как ожидается, вырастут на 60% в годовом исчислении за счет роста мировых цен. Такие расчеты приводит агентство Reuters. 

Увеличению выручки также способствовал резкий рост поступлений от прибыли нефтедобывающих компаний во втором квартале этого года. 

Во многом рост также произошел за счет роста цен на топливо по всему миру. Например, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть марки Brent на этой неделе впервые за последние два месяца снова превысили $100 за баррель, а цены на российскую Urals с самого начала конфликта в среднем выше, чем год назад.

Война в Персидском заливе действительно казалась очень выгодной для российского нефтегазового сектора, однако эффект от ненадолго выросших нефтяных цен долго не продержался. Например, в апреле, как писало Bloomberg, нефтегазовые доходы действительно выросли, но их «съели» государственные субсидии добывающим компаниям. 

Подробнее о том, как война на Ближнем Востоке повлияла на российский бюджет и в каком сейчас состоянии экономика на «ручном управлении» — в материале по ссылке

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