Морские животные впервые начали заселять пустые раковины моллюсков 460 млн лет назад — исследование

Палеонтологи из Эстонии и США выяснили, что морские организмы впервые начали заселять внутренние полости пустых раковин моллюсков около 460 млн лет назад, в ордовикском периоде, и это стало важным экологическим новшеством. До этого, в кембрии, раковины на морском дне оставались изнутри нетронутыми, хотя сами такие животные уже существовали. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Речь идет об организмах, которые живут в затененных полостях — щелях рифов, ходах в породе и, как выяснилось, внутри раковин погибших моллюсков. В современных морях такие полости обычно густо заселены прикрепляющимися организмами, но исследователи задались вопросом, когда именно возникла эта экологическая стратегия. Оказалось, что до ордовика ее не было, — в кембрийских отложениях по всему миру нет следов обрастания раковин изнутри.

Перелом наступил в среднем ордовике. Самые ранние примеры такого заселения авторы нашли на палеоконтиненте Балтика, куда входила территория современной Эстонии, — там внутренние поверхности раковин начали осваивать корнулитиды, мшанки и граптолиты. Густо обросшие изнутри раковины известны уже с позднего ордовика, причем похожие сообщества обнаружены сразу на нескольких древних континентах — Балтике, Лаврентии, в Южном Китае и на Гондване. Именно глобальный характер события позволил авторам говорить о рождении новой экологической ниши.

Раковины разных моллюсков заселялись не одновременно, и здесь всё решала архитектура убежища. Первыми были освоены раковины наутилоидов — головоногих моллюсков, — в их широком устье хорошо циркулировала насыщенная кислородом и пищей вода. Затем очередь дошла до раковин брюхоногих моллюсков и хиолитов, а последними были заселены раковины двустворчатых моллюсков.

Авторы связывают это событие с великим ордовикским всплеском — одним из самых мощных событий в плане увеличения разнообразия жизни за всю историю Земли. По их мнению, сработало сразу несколько факторов. Резко выросло число самих организмов, способных прикрепляться к поверхностям, и усилилась конкуренция за место на открытых поверхностях. Одновременно множились донные хищники, поэтому защищенные полости раковин могли служить убежищем для хрупких существ. Наконец, раковины моллюсков в ордовике в среднем стали крупнее кембрийских, а значит — пригоднее для заселения.

Все найденные внутри раковин поселенцы оказались фильтраторами — животными, которые вылавливают взвешенные в воде частицы, поэтому циркуляция воды в полости была для них критична. Помимо мшанок и корнулитид, среди них встречаются брахиоподы-крании, губки, граптолиты и моноплакофоры. Ученые также отметили, что заселение пустых раковин было тесно связано с карбонатными платформами — мелководьями с чистой, богатой кислородом водой, где пустых раковин было особенно много. По словам исследователей, освоение внутренних поверхностей раковин стоит рассматривать не просто как реакцию на давление хищников, а как свидетельство общего экологического усложнения морских экосистем в ордовике.