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Окаменелость, найденную в Антарктиде в 1980-х, ошибочно приписывали ящерам. Это оказалась первая кость динозавра, обнаруженная на континенте

The Insider
Фото: BBC News

Фото: BBC News

Найденную в Антарктиде в 80-х годах прошлого века окаменелость десятилетиями приписывали к останкам крупной рептилии. Теперь ученые пришли к выводу, что на самом деле она является костью динозавра, жившего более 82 млн лет назад. Это сделало находку первыми ископаемыми останками динозавра, которые обнаружили на Антарктическом континенте, пишет CNN со ссылкой на Британскую антарктическую службу (BAS).

Фрагмент позвоночника обнаружила экспедиция BAS в 1985 году. Изначально его оценили как «кость крупной рептилии».  

После нескольких десятилетий хранения внимание на окаменелость обратил заведующий геологическими коллекциями Британской антарктической исследовательской школы Марк Эванс. Он решил изучить ее подробнее. 

Эванс установил, что кость на самом деле принадлежит титанозавру — динозавру из группы длинношеих травоядных зауроподов. Их вес обычно достигал 15 тонн, а в длину самые большие особи достигали 37 метров. Кость, однако, принадлежала не взрослому титанозавру, а детенышу или небольшой особи — диаметр позвонка всего 10 см. 

Фото: фрагмент позвонка детеныша титанозавра (длина указана в дюймах) / The Natural History Museum

Фото: фрагмент позвонка детеныша титанозавра (длина указана в дюймах) / The Natural History Museum

Фото: фрагмент позвонка детеныша титанозавра (длина указана в дюймах) / The Natural History Museum
Британская антарктическая служба (BAS)

Эта окаменелость, таким образом, стала первой в истории окаменелостью динозавра, найденной в Антарктиде: 

«Эта кость десятилетиями лежала в ящике для коллекций, пока новые исследования не раскрыли ее истинную сущность: редкое свидетельство того, что длинношеие зауроподы когда-то обитали в Антарктиде. <...> Вероятно, на континенте еще много динозавров, которых предстоит обнаружить. Поскольку изменение климата приводит к отступлению льда, мы действительно можем найти новые свидетельства этого прошлого биоразнообразия», — рассказал CNN научный сотрудник Музея естественной истории Пол Баррет. 

Carnegie Museum of Natural History

Carnegie Museum of Natural History

Опрошенные изданием исследователи также отмечают особую важность этой находки: 

«Будучи первой окаменелостью динозавров, обнаруженной в Антарктиде, она предоставляет важнейшее доказательство того, как динозавры расселились по южным континентам, и демонстрирует, что эти удивительные животные населяли каждый континент на Земле», — говорит преподаватель палеонтологии позвоночных в Университете Портсмута Рой Смит.

Титанозавры жили на Земле в меловом периоде — примерно 140–66 млн лет назад. Особь, которой принадлежал этот позвонок, жила примерно 82 млн лет назад. В то время Антарктида была частью суперконтинента Гондвана, который объединял ее с нынешним югом Африки, Южной Америкой и Австралией. Современная Антарктида тогда была покрыта пышными умеренными лесами, и на ее территории были активны вулканы. 

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