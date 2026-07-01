Окаменелость, найденную в Антарктиде в 1980-х, ошибочно приписывали ящерам. Это оказалась первая кость динозавра, обнаруженная на континенте

Найденную в Антарктиде в 80-х годах прошлого века окаменелость десятилетиями приписывали к останкам крупной рептилии. Теперь ученые пришли к выводу, что на самом деле она является костью динозавра, жившего более 82 млн лет назад. Это сделало находку первыми ископаемыми останками динозавра, которые обнаружили на Антарктическом континенте, пишет CNN со ссылкой на Британскую антарктическую службу (BAS).

Фрагмент позвоночника обнаружила экспедиция BAS в 1985 году. Изначально его оценили как «кость крупной рептилии».

После нескольких десятилетий хранения внимание на окаменелость обратил заведующий геологическими коллекциями Британской антарктической исследовательской школы Марк Эванс. Он решил изучить ее подробнее.

Эванс установил, что кость на самом деле принадлежит титанозавру — динозавру из группы длинношеих травоядных зауроподов. Их вес обычно достигал 15 тонн, а в длину самые большие особи достигали 37 метров. Кость, однако, принадлежала не взрослому титанозавру, а детенышу или небольшой особи — диаметр позвонка всего 10 см.