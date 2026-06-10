Место падения астероида, уничтожившего динозавров, оставалось горячим еще миллионы лет

Ударный кратер Чиксулуб, образовавшийся в результате падения астероида 66 млн лет назад на территории современной Мексики, медленно остывал в течение 8 млн лет, следует из анализа образцов породы, взятых из кратера. Об исследовании пишет издание New Scientist.

«Удар Чиксулуба был достаточно сильным, чтобы вызвать деформацию на глубине не менее 35 км под поверхностью Земли, которую можно обнаружить с помощью геофизических исследований», — заявила Аннемари Пикерсгилл из Университета Глазго, Великобритания. По ее словам, в результате удара расплавилось около 10 тысяч кубических километров породы. Смешавшись с морской водой, она образовала пористый материал, в полостях которого оставалась горячая вода — гидротермальные системы. В этой воде продолжали развиваться микроорганизмы.

Полученные результаты означают, что в ранних ударных кратерах на Земле — и, возможно, на других планетах — пригодные для жизни гидротермальные системы могли сохраняться дольше, чем считалось ранее.

В результате падения астероида Чиксулуб на Земле резко изменился климат, что привело к вымиранию 3/4 видов живых организмов, в том числе почти всех динозавров.