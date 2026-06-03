В Египте нашли окаменелости, показывающие, что современные морские рыбы развились сразу после вымирания динозавров

Международная группа палеонтологов описала уникальное захоронение ископаемых рыб в египетской пустыне, позволяющее впервые детально проследить, как сложилась современная морская фауна после великого вымирания 66 млн лет назад. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Местонахождение места раскопок Qreiya 3 в Восточной пустыне Египта датируется примерно 62,2 млн лет назад, то есть ранним палеоценом. За три экспедиции ученые извлекли оттуда около 500 образцов, среди которых есть множество хорошо сохранившихся целых скелетов рыб.

Всего исследователи идентифицировали не менее 21 вида лучепёрых рыб из девяти отрядов — больше, чем во всех других известных местонахождениях этого периода вместе взятых. Большинство из них относятся к окунеобразным — именно к той группе, которая сегодня доминирует в морях. Среди находок — древнейшие скелетные свидетельства существования как минимум шести ныне живущих семейств, включая скумбриевых, ставридовых, рыбу-луну и иглообразных.

Прежние данные показывали куда более медленную картину восстановления морских экосистем после мел-палеогенового вымирания. Находки в Египте опровергают этот взгляд: перкоморфы, которые в позднем мелу встречались крайне редко, уже через 4 млн лет после катастрофы сформировали богатое сообщество, по составу напоминающее эоценовые. При этом от крупных меловых хищников — пахикормид, энходонтид и других характерных групп той эпохи — на месте раскопок не осталось никаких следов, что подтверждает их полное вымирание.

Перкоморфы, судя по всему, первоначально распространялись из тропических широт. В палеоцене они концентрировались в низких широтах, а в более высоких преобладали рыбы архаичного облика. Лишь в эоцене перкоморфы расселились по всему океану. Египетские раскопки — единственное известное глубоководное тропическое захоронение рыб того периода, и его состав может отражать именно этот тропический «очаг» раннего распространения современных рыб.

Авторы сравнивают произошедшее с рыбами с тем, что случилось у птиц и млекопитающих после того же вымирания: во всех трех группах новые, «современные» линии появились в палеоцене, однако полностью доминирующими стали лишь в эоцене. Египетские коллекции, по мнению ученых, открывают возможности для дальнейшего изучения ранней эволюции морских экосистем в тропическом поясе — регионе, который хронически недопредставлен в палеонтологической летописи.