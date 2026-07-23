Палата представителей США одобрила финансирование Пентагона на $1,15 трлн. Оборонный бюджет станет рекордным, если пройдет Сенат

Законопроект об оборонной политике (NDAA), предусматривающий бюджет Пентагона в $1,15 трлн на 2027 финансовый год (с 1 октября 2026-го по 30 сентября 2027-го), был принят Палатой представителей Конгресса США 216 голосами против 212. Об этом сообщила газета The Washington Post. Речь идет о рекордной сумме, когда-либо выделявшейся на оборону. Кроме того, законодатели одобрили военному ведомству дополнительные $73 млрд на войну с Ираном.

Оба документа были одобрены преимущественно голосами республиканцев. За бюджет Пентагона, который должен вырасти по сравнению с предыдущим годом примерно на $250 млрд, также проголосовали шесть демократов. При этом семь республиканцев, недовольных увеличением расходов, высказались против. Результаты голосования ознаменовали «крах межпартийной коалиции», как отметила The Washington Post, «в одной из последних сфер консенсуса в Конгрессе». Обычно NDDA принимается в Палате представителей при более широкой поддержке обеих партий.

Теперь законопроект отправится в Сенат, где у него мало шансов на успех. Для его принятия необходимы голоса 60 сенаторов. У республиканцев только 53 кресла, некоторые из них занимают оппозиционно настроенные к президенту Дональду Трампу политики. Кроме того, хотя $1,15 трлн — рекордная сумма для Пентагона, это значительно меньше запрошенных в апреле Белым домом $1,5 трлн. Из-за этого некоторые республиканцы-сенаторы считают, что надо добиваться одобрения именно полутора триллионов.

Демократов не устраивает, что версия оборонного бюджета, поступившая из Палаты представителей, никак не сдерживает действия администрации Трампа в Иране. В итоге в Сенате дело может даже не дойти до голосования. Если руководство республиканцев в верхней палате решит, что 60 голосов набрать не удастся, то сенаторы, скорее всего, перейдут сразу к переговорам о новой версии NDAA.

Палата представителей также приняла бюджетную резолюцию на $95 млрд, из которых $73 млрд должны пойти на дополнительное срочное финансирование войны с Ираном. Документ был одобрен исключительно голосами республиканцев, все демократы высказались против. Речь идет о специальной процедуре для принятия дополнительных налогово-бюджетных актов. Для ее прохождения в Сенате требуется простое большинство — 51 голос, однако ряд республиканцев уже заявили, что не будут за него голосовать. В частности из-за того, что в резолюцию включили $10 млрд на мероприятия по ужесточению регистрации избирателей и голосования по почте из так называемого Save America Act, продвигаемого Трампом. Демократы выступают категорически против подобной инициативы.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что на войну с Ираном с февраля 2026-го США уже потратили $37,5 млрд. Речь идет о сумме, составляющей примерно 55% от той, что Вашингтон за четыре года выделил на военную помощь Украине в ответ на военную агрессию России. По неофициальным данным, средства, израсходованные на конфликт с Ираном, могут достигать $100 млрд. Министр обороны попросил Конгресс срочно одобрить его ведомству еще $87 млрд, из которых $67 млрд пошли бы на ближневосточные операции.