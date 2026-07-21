В Пентагоне подтвердили ранение почти 100 американских военных при ударах Ирана по базам США в июле

Почти 100 американских военнослужащих пострадали в результате нескольких иранских ударов по базам США на Ближнем Востоке с 7 июля, сообщил CBS News со ссылкой на американских чиновников. Эти данные подтвердил представитель Пентагона Шон Парнелл. Ранее военное ведомство не раскрывало точное число человек, раненных при последних атаках. Как утверждает Парнелл, 96% пострадавших уже вернулись к службе. Большинство военных получило легкое сотрясение мозга.

Официальная американская статистика пока не учитывает июльские атаки. Одна из страниц системы учета потерь Пентагона сообщает о 413 военнослужащих, раненных с начала войны США с Ираном, другая — о 427. Таким образом, после добавления новых данных общее число пострадавших американских военных может превысить 500 человек.

Удары начались после срыва перемирия между США и Ираном. Более недели американская армия каждую ночь атакует цели на территории Ирана, заявляя, что пытается прекратить нападения на торговые суда. В ответ Тегеран наносит удары по американским объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне и других странах региона.

Вечером 20 июля американские военные завершили очередную серию ударов по Ирану, сообщили в Центральном командовании США. Атаке подверглись командные центры, объекты военно-морских сил, места запуска ракет и беспилотников, а также системы противовоздушной обороны. В CENTCOM утверждают, что операция должна помешать Ирану нападать на торговые суда в Ормузском проливе. По данным командования, с начала мая американские силы помогли обеспечить проход через пролив примерно 900 коммерческих судов, перевозивших 450 млн баррелей нефти.

За последние дни погибли еще несколько американских военнослужащих. Двое были убиты при иранском ударе по базе в Иордании, третий числится пропавшим без вести. Еще один военный погиб в Ираке во время обезвреживания боеприпаса, оставшегося от сбитого иранского дрона.

После этого Дональд Трамп пообещал многократно отвечать Ирану за гибель каждого американского солдата. По словам президента США, соответствующее распоряжение уже передано министру обороны Питу Хегсету и председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну. Белый дом также сообщил, что Трамп примет участие в церемонии возвращения тел погибших военных.