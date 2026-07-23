Экс-начальника больницы ФСИН в Челябинске приговорили к 5 годам за взятки. За 8 месяцев в регионе арестовали пятерых руководителей ведомства

Суд приговорил бывшего начальника челябинской туберкулезной больницы ФСИН (ФКЛПУ СТБ-3) Евгения Архипова к 5 годам колонии и штрафу в размере 450 тысяч рублей. Об этом сообщает челябинский «31 канал» в Max. Архипова признали виновным по трем эпизодам получения взяток и двум эпизодам превышения должностных полномочий. С ноября 2025 года в Челябинской области были арестованы как минимум пять руководящих сотрудников ФСИН, подсчитал The Insider.

По данным следствия, Архипов создавал для осужденных более комфортные условия содержания, закрывал глаза на нарушения режима и разрешал пользоваться запрещенной техникой, в том числе мобильными телефонами. Он также содействовал условно-досрочному освобождению заключенных. В качестве взяток бывший начальник больницы получил телевизор, строительный вагончик и стройматериалы на 150 тысяч рублей.

Архипова задержали сотрудники ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН 18 ноября 2025 года. Следственный комитет тогда сообщал, что с января 2024 года по ноябрь 2025-го он получил от одного из осужденных имущество общей стоимостью не менее 150 тысяч рублей. На следующий день суд отправил подполковника внутренней службы в СИЗО.

Задержание Архипова произошло через четыре дня после ареста трех руководящих сотрудников ГУФСИН по Челябинской области: первого заместителя начальника управления Сергея Бульчука, начальника отдела собственной безопасности Олега Мохова и главного бухгалтера Марины Уфимцевой. По версии следствия, они получали взятки от представителя коммерческой организации и использовали производственные мощности колоний и труд заключенных для личного обогащения.

В апреле 2026 года стало известно о новых уголовных делах против Бульчука и Мохова. Следствие считает, что с 2018 по 2025 год они за взятки покровительствовали директору ООО «Уралспецпошив» Николаю Веренчуку в продвижении деятельности его компании, в том числе используя учреждения уголовно-исполнительной системы и труд осужденных.

В марте сотрудники ФСБ также задержали руководителя другого учреждения ГУФСИН по Челябинской области — начальника ИК-11 в Копейске Алексея Ромашова. По версии следствия, он систематически получал от заключенных взятки за благоприятные условия содержания, доступ к запрещенным предметам и использование производственных мощностей колонии. Осужденных, как утверждают силовики, привлекали к заготовке пиломатериалов, в том числе для строительства личного дома Ромашова. Размер взятки только по одному эпизоду превысил 900 тысяч рублей. Суд отправил начальника колонии в СИЗО.