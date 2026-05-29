Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.37

EUR

83.69

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

164

 

 

 

 

 

Новости

Экс-главу УФСИН Башкортостана отправили в колонию на 6 лет за сбор 3,4 млн рублей с премий сотрудников в «неофициальный фонд»

The Insider
Владислав Дзюба. Фото: скриншот видео СУ СК России по Республике Башкортостан

Владислав Дзюба. Фото: скриншот видео СУ СК России по Республике Башкортостан

Ленинский районный суд Уфы приговорил бывшего начальника управления ФСИН по Башкортостану Владислава Дзюбу к 6 годам колонии общего режима по делу о незаконном сборе денег с подчиненных. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Дзюбу также лишили звания генерал-майора внутренней службы и арестовали в зале суда.

По информации Следственного комитета, вместе с Дзюбой виновными признали его бывшего заместителя и главного экономиста УФСИН. В зависимости от роли они осуждены по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и пособничестве в его совершении. Бывшего заместителя приговорили к 5 годам колонии, главного экономиста — к 4 годам. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима, также их лишили специальных званий и права занимать должности в системе исполнения наказаний на сроки от 2 до 2,5 года.

По версии следствия, в октябре–ноябре 2024 года Дзюба при участии заместителя, главного экономиста и начальника финансово-экономического отдела организовал принудительный сбор с подчиненных части начисленных им премий. Как утверждает СК, деньги аккумулировались в неофициальном фонде «для покрытия хозяйственно-бытовых нужд и представительских расходов управления». Соучастники, по версии следствия, обеспечивали подготовку приказов о выплате премий, последующий сбор денег, а также хранение наличных.

В апреле 2025 года, когда Дзюбу задержали, Следственный комитет сообщал, что с 68 сотрудников УФСИН собрали 3,4 млн рублей. По версии следствия, подчиненные находились в служебной зависимости от руководства и согласились передать часть премий, опасаясь негативных последствий по службе. В СК тогда заявляли, что дело выявили следователи совместно с УФСБ по Башкирии при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  5. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте