Экс-главу УФСИН Башкортостана отправили в колонию на 6 лет за сбор 3,4 млн рублей с премий сотрудников в «неофициальный фонд»

Ленинский районный суд Уфы приговорил бывшего начальника управления ФСИН по Башкортостану Владислава Дзюбу к 6 годам колонии общего режима по делу о незаконном сборе денег с подчиненных. Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Дзюбу также лишили звания генерал-майора внутренней службы и арестовали в зале суда.

По информации Следственного комитета, вместе с Дзюбой виновными признали его бывшего заместителя и главного экономиста УФСИН. В зависимости от роли они осуждены по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и пособничестве в его совершении. Бывшего заместителя приговорили к 5 годам колонии, главного экономиста — к 4 годам. Все трое будут отбывать наказание в колонии общего режима, также их лишили специальных званий и права занимать должности в системе исполнения наказаний на сроки от 2 до 2,5 года.

По версии следствия, в октябре–ноябре 2024 года Дзюба при участии заместителя, главного экономиста и начальника финансово-экономического отдела организовал принудительный сбор с подчиненных части начисленных им премий. Как утверждает СК, деньги аккумулировались в неофициальном фонде «для покрытия хозяйственно-бытовых нужд и представительских расходов управления». Соучастники, по версии следствия, обеспечивали подготовку приказов о выплате премий, последующий сбор денег, а также хранение наличных.

В апреле 2025 года, когда Дзюбу задержали, Следственный комитет сообщал, что с 68 сотрудников УФСИН собрали 3,4 млн рублей. По версии следствия, подчиненные находились в служебной зависимости от руководства и согласились передать часть премий, опасаясь негативных последствий по службе. В СК тогда заявляли, что дело выявили следователи совместно с УФСБ по Башкирии при содействии Главного управления собственной безопасности ФСИН.