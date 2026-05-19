В Забайкалье глава УФСИН, которого ранее обвиняли в избиении подчиненного, пригрозил журналистам проблемами за вопрос, пойдет ли он на войну

Дмитрий Обломий возглавляет УФСИН по Забайкальскому краю с 2022 года. До этого он руководил управлением ФСИН по Туве. В декабре 2023 года Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора внутренней службы, а летом 2025 года губернатор Забайкалья наградил его почетной грамотой за «укрепление правопорядка» и взаимодействие с Минобороны.

Ранее Обломия обвиняли в избиении подчиненного. В 2020 году бывший сотрудник УФСИН по Туве майор Владимир Монгуш записал видеообращение, в котором заявил о коррупции при закупках продуктов для тюрем. По его словам, в 2018 году он отказался принимать для тюремной кухни гнилую рыбу, закупленную, как он утверждал, для хищения бюджетных средств.

После этого, рассказывал Монгуш, руководство стало угрожать ему увольнением. В январе 2019 года его якобы вызвали на овощную базу, где глава тувинского УФСИН Дмитрий Обломий и его заместитель Олег Тодояков указали ему на подмерзшую картошку. По словам Монгуша, Обломий был пьян, ударил его по голове, сорвал погоны и кричал: «Да тебя, тварь, в 1938-м расстреляли бы!»

Майор утверждал, что после этого ему стало плохо и его увезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга. Он обращался в Следственный комитет и прокуратуру, однако уголовное дело возбуждено не было. Сам Обломий отрицал обвинения, а в УФСИН по Туве заявляли, что информация об избиении не соответствует действительности.