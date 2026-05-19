В Забайкалье глава УФСИН, которого ранее обвиняли в избиении подчиненного, пригрозил журналистам проблемами за вопрос, пойдет ли он на войну

Начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Дмитрий Обломий пригрозил журналистам «Чита.Ру» проблемами после вопроса о его возможной отправке на фронт. 18 мая корреспондент издания попросил Обломия прокомментировать информацию, поступившую в редакцию от нескольких источников, о том, что глава регионального УФСИН якобы собирается уехать на «СВО».
«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Мои личные дела — это мои личные дела. Они не касаются никого. Я ни подтверждать, ни опровергать ничего не буду. На сегодняшний день я — начальник УФСИН по Забайкальскому краю. Не советую вам что-либо публиковать, иначе у вас будут проблемы», — заявил Обломий.
В пресс-службе регионального управления ФСИН также отказались комментировать возможный отъезд чиновника.
Дмитрий Обломий возглавляет УФСИН по Забайкальскому краю с 2022 года. До этого он руководил управлением ФСИН по Туве. В декабре 2023 года Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора внутренней службы, а летом 2025 года губернатор Забайкалья наградил его почетной грамотой за «укрепление правопорядка» и взаимодействие с Минобороны.
Ранее Обломия обвиняли в избиении подчиненного. В 2020 году бывший сотрудник УФСИН по Туве майор Владимир Монгуш записал видеообращение, в котором заявил о коррупции при закупках продуктов для тюрем. По его словам, в 2018 году он отказался принимать для тюремной кухни гнилую рыбу, закупленную, как он утверждал, для хищения бюджетных средств.
После этого, рассказывал Монгуш, руководство стало угрожать ему увольнением. В январе 2019 года его якобы вызвали на овощную базу, где глава тувинского УФСИН Дмитрий Обломий и его заместитель Олег Тодояков указали ему на подмерзшую картошку. По словам Монгуша, Обломий был пьян, ударил его по голове, сорвал погоны и кричал: «Да тебя, тварь, в 1938-м расстреляли бы!»
Майор утверждал, что после этого ему стало плохо и его увезли в больницу, где диагностировали сотрясение мозга. Он обращался в Следственный комитет и прокуратуру, однако уголовное дело возбуждено не было. Сам Обломий отрицал обвинения, а в УФСИН по Туве заявляли, что информация об избиении не соответствует действительности.