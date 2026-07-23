Российское правительство планирует превратить «Госуслуги» в соцсеть

Российские власти собираются превратить «Госуслуги» в подобие соцсети — с лентой новостей, тематическими сообществами и семейными чатами. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на два источника, участвующих в обсуждении стратегии развития портала до 2035 года. Разработкой концепции занимается аппарат правительства.

Среди рассматриваемых идей — собственная социальная сеть с «живой лентой» и возможностью создавать сообщества по интересам, а также доверенные чаты для родственников с общим календарем. Через такие семейные сервисы можно будет оформлять государственные услуги за близких или по их поручению. Кроме того, планируется агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий, где пользователи смогут создавать собственные события и получать персональные рекомендации.

Обсуждается и внедрение «ачивок» — наград за активность на платформе, за которые обещают бонусы и подарки от партнеров. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего портал, подтвердили курс на построение «универсальной цифровой экосистемы», но подчеркнули, что окончательные решения пока не приняты. Там отметили, что каждый пользователь «Госуслуг» верифицирован, а это позволяет организовать «максимально защищенное» взаимодействие граждан, бизнеса и госорганов.

Пока власти обсуждают расширение функций «Госуслуг», часть россиян доступа к порталу лишается вовсе. Накануне Госдума приняла закон о «временных ограничительных мерах» против заочно осужденных россиян, живущих за границей, — им, помимо прочего, откажут в предоставлении государственных услуг в электронной форме, заблокируют банковские приложения и операции с недвижимостью.