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Госдума приняла закон, разрешающий блокировать счета и замораживать право на недвижимость уехавшим за границу и заочно осужденным россиянам

The Insider
Фото: duma.gov.ru

Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который поражает в правах россиян, которые живут за границей, а в России преследуются по политическим мотивам. По словам председателя Думы Вячеслава Володина, «речь идет об экстремистах, предателях нашей Родины, тех, кто годами пытается сделать всё для того, чтобы разрушить наше государство, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, при этом скрывается от наказания в других государствах».

Документ вводит ограничения в отношении россиян, которые на родине осуждены по уголовным статьям либо признаны виновными в совершении административных правонарушений против безопасности российского государства. Речь идет в том числе о нарушении законодательства об «иноагентах», призывах к нарушению территориальной целостности страны и введению против России санкций, а также о «дискредитации» ВС РФ.

В числе «ограничительных мер» называются: 

  • приостановка регистрации прав на недвижимость в РФ;
  • замораживание и блокирование денег и имущества;
  • ограничение на управление транспортными средствами; 
  • отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
  • запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

В мае Госдума приняла законопроект, который разрешает арестовывать имущество россиян, уехавших за границу. Эту меру будут применять к людям, совершившим правонарушение «против интересов России» по нескольким статьям КоАП РФ. В их числе — «нарушение порядка деятельности иноагента» и распространение «экстремистских материалов». Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

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