Новости

Госдума приняла закон, разрешающий арестовывать имущество эмигрантов, в том числе за «нарушение порядка деятельности иноагента»

Фото: РБК

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект, который разрешает арестовывать имущество россиян, уехавших за границу, передает РБК. Согласно документу, эту меру будут применять к людям, совершившим правонарушение «против интересов России» по нескольким статьям КоАП РФ. В их числе — «нарушение порядка деятельности иноагента» и распространение «экстремистских материалов».

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы еще в 2024 году и в мае 2025-го прошел первое чтение. Изначально авторы документа предлагали привлекать за любые правонарушения, направленные «против интересов России», без конкретных статей. Ко второму чтению в законопроект добавили список «правонарушений»:

  • ст. 13.14.1 (незаконное получение информации с ограниченным доступом),
  • ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации),
  • статьи 13.36 и 13.37 (нарушения в сфере распространения информации, в том числе среди детей, а также материалов с призывом к терроризму),
  • ст. 13.48 (публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии),
  • ст. 17.13 (нарушение распространения сведений о защищаемых лицах),
  • ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента),
  • ч. 3–5 ст. 20.1 (мелкое хулиганство с особыми признаками),
  • ст. 20.29 (производство и распространение экстремистских материалов).

Как говорится в законе, под арестом имущества понимается «запрет лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, <...> распоряжаться арестованным имуществом, а при необходимости в установлении ограничений, связанных с владением и пользованием таким имуществом».

«Те, кто сбежал за границу и оттуда на деньги западных спонсоров призывает к терроризму и экстремизму, оправдывает нацизм, оскорбляет наших солдат и офицеров, должны понимать: ответить за содеянное придется. Как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как пояснила в беседе с The Insider сотрудничающая с «ОВД-Инфо» адвокат Валерия Ветошкина, конфисковать имущество, на которое наложен арест, нельзя:

«Конфисковать не смогут, такое не предусмотрено законом. Арест — обеспечительная мера для оплаты штрафа. Вне зависимости от возбуждения уголовного дела [при повторном нарушении] имущество может находиться под арестом, пока не отпадут основания для его наложения».

