Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.66

EUR

87.67

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

635

 

 

 

 

 

Новости

Пользователей российских хостинг-провайдеров хотят обязать авторизовываться через «Госуслуги»

The Insider
Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Владимир Трефилов / РИА «Новости»

Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинг-провайдеров через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Ведомство хочет, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью.

Сейчас провайдеры могут устанавливать личность клиента другими способами, в том чилсе по электронной почте и с помощью платежа российской банковской картой. Обязательная авторизация через «Госуслуги» уже вводится для владельцев доменов в зонах .ru, .рф и .su при их регистрации или продлении.

Участники рынка предупреждают, что новые правила могут вытеснить часть пользователей на зарубежные площадки. Собеседники газеты допускают потерю до 35% розничных клиентов, прежде всего независимых разработчиков, студентов и владельцев небольших проектов. Эксперты оценивают расходы на внедрение системы как минимум в 5 млн рублей.

Отдельной проблемой станет доступ иностранцев, у которых нет учетной записи на «Госуслугах». В случае отсутствия альтернативной идентификации они могут лишиться возможности управлять арендованными сервисами и российскими доменами.

Инициатива пока обсуждается. Проекты документов пока не опубликованы, а в Минцифры не ответили на запрос издания. В реестре Роскомнадзора сейчас числятся 584 хостинг-провайдера.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  4. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте