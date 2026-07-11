Пользователей российских хостинг-провайдеров хотят обязать авторизовываться через «Госуслуги»

Минцифры обсуждает обязательную идентификацию клиентов хостинг-провайдеров через «Госуслуги», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли. Ведомство хочет, чтобы за каждым выделенным IP-адресом стоял конкретный пользователь с подтвержденной учетной записью.

Сейчас провайдеры могут устанавливать личность клиента другими способами, в том чилсе по электронной почте и с помощью платежа российской банковской картой. Обязательная авторизация через «Госуслуги» уже вводится для владельцев доменов в зонах .ru, .рф и .su при их регистрации или продлении.

Участники рынка предупреждают, что новые правила могут вытеснить часть пользователей на зарубежные площадки. Собеседники газеты допускают потерю до 35% розничных клиентов, прежде всего независимых разработчиков, студентов и владельцев небольших проектов. Эксперты оценивают расходы на внедрение системы как минимум в 5 млн рублей.

Отдельной проблемой станет доступ иностранцев, у которых нет учетной записи на «Госуслугах». В случае отсутствия альтернативной идентификации они могут лишиться возможности управлять арендованными сервисами и российскими доменами.

Инициатива пока обсуждается. Проекты документов пока не опубликованы, а в Минцифры не ответили на запрос издания. В реестре Роскомнадзора сейчас числятся 584 хостинг-провайдера.