ЕС готовит пересмотр правил владения авиакомпаниями, чтобы не допустить их перехода под контроль неевропейских фирм — Reuters

Евросоюз готовит пересмотр правил владения авиакомпаниями, чтобы не допустить перехода перевозчиков под фактический контроль иностранных инвесторов, сообщает Reuters со ссылкой на чиновника ЕС. Этот шаг может осложнить борьбу двух американских инвестфондов за британский лоукостер easyJet.

По словам собеседника агентства, пересмотр призван «защитить стратегическую автономию» и гарантировать, что контроль над региональными перевозчиками останется внутри блока.

Сейчас за easyJet борются два американских инвестфонда. В начале июля совет директоров авиакомпании поддержал предложение Apollo Global Management на 5,7 млрд фунтов стерлингов ($7,65 млрд), которое перебило более раннюю заявку Castlelake на 5,5 млрд фунтов. При этом easyJet не объяснила, как планирует соблюсти требование ЕС, по которому 51% авиакомпании должен принадлежать владельцам из Евросоюза, — это ключевое препятствие для любой покупки европейского перевозчика структурами извне блока.

Если сделка состоится, она может создать важный прецедент и открыть дорогу выкупам европейских авиакомпаний частными инвестфондами. До сих пор в этой жестко регулируемой отрасли поглощения обычно проводили другие перевозчики, нередко при поддержке государств.

Пересмотр правил, вероятно, начнется осенью, уточнил чиновник. Регуляторы намерены прояснить, какие корпоративные структуры допустимы, прежде всего в части владения и контроля. По его словам, ни Apollo, ни Castlelake, ни сама easyJet не обсуждали детали предполагаемых сделок с европейскими регуляторами. Он добавил, что в отрасли сложилось «ошибочное представление», будто ЕС больше не следит за строгим соблюдением правил, и из-за этого компании «пойдут по неверному пути».

Ранее авиакомпании и аэропорты Европы обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой смягчить новые правила биометрического паспортного контроля на время туристического сезона — по их оценке, только в июле и августе европейские аэропорты примут примерно на 40 млн пассажиров больше, чем за предыдущие два месяца.