Евросоюз исключил авиакомпании Кыргызстана из «черного списка» после 20 лет запрета на полеты в ЕС

Кыргызстан исключили из списка стран, авиаперевозчикам которых запрещено выполнять рейсы в Евросоюз. Об этом сообщается в официальном сообщении на сайте президента Кыргызстана.

«В уведомлении Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии сообщается, что все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, исключены из Списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на полеты в ЕС.

Решение принято по итогам заседания Комитета ЕС по безопасности полетов (ASC) 19–21 мая 2026 года и будет оформлено соответствующим регламентом Европейской комиссии.

Кыргызстан находился в этом списке с 2006 года.

За последние годы по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова проведена системная работа по реформированию гражданской авиации, укреплению государственного надзора за безопасностью полетов и приведению национальной системы в соответствие с международными стандартами ИКАО», — говорится в сообщении.

Запрет на полеты в ЕС в отношении Кыргызстана был введен в 2006 году. Причинами стали большой возраст воздушных судов, несовершенство воздушного законодательства Кыргызстана, слабая подготовка и недостаточное количество инспекторского состава в сфере гражданской авиации. Для того чтобы получить возможность летать в ЕС, Кыргызстану пришлось пройти проверки технической составляющей и авиационной безопасности со стороны ИКАО, а также аудит представителей ЕС.