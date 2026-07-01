Европейские авиакомпании и аэропорты попросили Еврокомиссию смягчить новые проверки на границах на время туристического сезона

Авиакомпании и аэропорты европейских стран направили письмо на имя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с просьбой приостановить действие новых правил паспортного контроля по биометрии для иностранцев на время туристического сезона. Из-за нововведения пункты погранконтроля не справляются с потоком туристов, и пассажиры проводят в очередях на паспортный контроль по три-четыре часа. Об этом пишут The Guardian и Financial Times.

Речь идет о новой биометрической системе пограничного контроля EES (Entry-Exit System), внедрение которой завершилось в европейских аэропортах в апреле этого года. Она предполагает, что все иностранцы, прибывающие в ЕС, должны будут сдать на границе биометрические данные (фото и отпечатки пальцев) для создания цифровой записи и прохождения автоматизированного паспортного контроля вместо проставления штампов в паспорте.

Письмо к председателю ЕК подписано Советом аэропортов Европы (ACI) и Airlines 4 Europe и Международной ассоциацией воздушного транспорта от имени европейских авиакомпаний. Они пишут, что уже «достигли критической точки». Пункты погранконтроля не справляются с потоком пассажиров, а на момент закрытия выходов на посадку некоторые самолеты остаются полупустыми: пассажиры не успевают на свой рейс из-за того, что застревают в очередях.

«Некоторые иностранные туристы пересматривают свои планы поездок в Европу из-за перспективы чрезмерных задержек на границе. Это подрывает репутацию Европы, европейский туризм и транспортную доступность в частности», — говорится в письме.

Компании попросили Еврокомиссию разрешить аэропортам «полностью приостанавливать» проверки «всякий раз, когда пассажиропоток превышает операционную пропускную способность пунктов пограничного контроля» в течение июля и августа — пиковых туристических сезонов, — а также предусмотреть такую возможность позднее «при четко определенных исключительных обстоятельствах».

Только в июле и августе европейские аэропорты, как ожидается, примут примерно на 40 млн пассажиров больше, чем за предыдущие два месяца, отмечают составители письма. В Еврокомиссии на прошлой неделе заявляли, что система EES «работает хорошо», но признали, что иногда время ожидания увиличивается. Это связали не с проблемами в самой системе, а с нехваткой персонала, ограничениями инфраструктуры и большой концентрацией рейсов в определенных временных интервалах.

ACI сообщал о проблемах в работе погранпереходов с EES еще в первые дни начала ее работы в апреле. Тогда она вызвала многочасовые очереди в аэропортах Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, в которых пассажиры проводили иногда по три-четыре часа. Из-за этого они опаздывали на рейсы: например, в миланском аэропорту Линате из 156 пассажиров рейса EasyJet до Манчестера на борт успели попасть только 34 — остальные 122 человека остались стоять в очереди, а самолет улетел без них.

Представители отрасли еще тогда обращались к европейским властям, предупреждая, что летом эти задержки обернутся коллапсом, но никаких мер предпринято не было.