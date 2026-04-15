Новая биометрическая система идентификации ЕС парализовала аэропорты — Совет аэропортов Европы

Новая европейская биометрическая система пограничного контроля EES, заработавшая в полную силу 10 апреля, вызвала многочасовые очереди в аэропортах ряда стран — Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции. Совет аэропортов Европы (ACI) предупредил, что ситуация грозит стать неуправляемой к летнему туристическому сезону, пишет The Guardian.

Глава европейского отделения ACI Оливье Жанковец заявил, что уже сейчас в пиковые часы пассажирам придется ждать до трех часов, и добавил, что летом это обернется «коллапсом». Гендиректор Ryanair Майкл О'Лири назвал систему «полным позором и бардаком», сравнил ее с «наказанием за Brexit» и призвал отложить ее полноценный запуск до октября. По его словам, в некоторых аэропортах люди стоят в очередях до четырех часов.

Первые дни работы системы уже привели к конкретным инцидентам. В миланском аэропорту Линате из 156 пассажиров рейса EasyJet до Манчестера на борт успели попасть только 34 — остальные 122 человека остались стоять в очереди, а самолет улетел без них. Авиакомпания предложила бесплатный перенос билетов, однако отказалась брать на себя ответственность за произошедшее.

Представители отрасли потребовали от Еврокомиссии разрешить пограничным службам полностью приостанавливать работу системы при чрезмерных задержках. Сама Еврокомиссия заявила, что EES «работает очень хорошо» и в большинстве стран проблем нет, а среднее время регистрации одного пассажира составляет 70 секунд. ACI, в свою очередь, настаивает, что процедура занимает до пяти минут.

Система EES начала поэтапно вводиться с октября 2025 года — сначала в Чехии, Эстонии и Люксембурге. Она обязывает граждан третьих стран при въезде в Шенгенскую зону сдавать биометрические данные — фото и отпечатки пальцев — для создания цифровой записи. Сообщалось, что к 10 апреля 2026 года 29 стран Шенгена планировали полностью отказаться от ручного проставления штампов в паспортах. Под действие системы не подпадают граждане ЕС, обладатели ВНЖ в странах Шенгена и дипломаты.