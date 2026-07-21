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Новости

Корреспондента DW в Турции, отпущенного до суда по делу об оскорблении Эрдогана, арестовали по новым обвинениям

The Insider
Иллюстрация к материалу

Корреспондента Deutsche Welle в Турции Алижана Улудага, два месяца назад освобожденного из-под стражи до суда, снова арестовали из-за комментария в соцсети с критикой судебной системы Турции. Об этом сообщает Der Spiegel. 

Прокуратура Анкары объявила о начале расследования в отношении онлайн-публикаций, разжигающих «общественную ненависть и враждебность» и распространяющих дезинформацию. Однако прокуратура не уточнила, какие именно комментарии являются предметом новых обвинений. 

Алиджан Улудаг много лет освещал нарушения прав человека и коррупцию в Турции. За свою работу он в 2021 году получил премию имени Раифа Бадави, вручаемую Фондом Фридриха Науманна. В феврале 2026 года в отношении него было начато расследование о делам об оскорблении президента и «публичном распространении вводящей в заблуждение информации». Вероятно, поводом стали его посты в Twitter (Х) примерно полуторагодовой давности. В этих постах он критиковал действия правительства по освобождению предполагаемых сторонников террористической группировки «Исламское государство».

Улудага задержали и отправили под стражу, но в мае освободили до суда, который должен состояться 18 сентября. В письме коллегам из DW он жаловался на условия в тюрьме: антисанитарию и клопов. 

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