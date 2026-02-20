Корреспондента Deutsche Welle в Турции Алиджана Улудага задержали на глазах у его детей по делу об оскорблении президента

Суд в Стамбуле отправил под стражу корреспондента издания Deutsche Welle в Турции Алиджана Улудага. Его задержали в Анкаре накануне вечером и доставили в Стамбул. В его задержании участвовали 30 полицейских, всё произошло на глазах детей Улудага. Об этом сообщает DW. Адвокаты издания уже обжаловали это решение.

В отношении Улудага начато расследование по делам об оскорблении президента и «публичном распространении вводящей в заблуждение информации». Вероятно, поводом стали его посты в Twitter (Х) примерно полуторагодовой давности. В этих постах он критиковал действия правительства по освобождению предполагаемых сторонников террористической группировки «Исламское государство».

«Свобода прессы и свобода выражения мнений, безусловно, являются краеугольными камнями демократических обществ, и журналисты, в частности, должны иметь возможность свободно и без страха перед репрессиями выполнять свою работу», — заявил в пятницу представитель правительства Германии.

Улудаг много лет освещал нарушения прав человека и коррупцию в Турции. За свою работу он в 2021 году получил премию имени Раифа Бадави, вручаемую Фондом Фридриха Науманна.