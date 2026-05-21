Журналиста Deutsche Welle Алиджана Улудага, задержанного в Турции, отпустили из-под стражи до суда

Корреспондент немецкого издания Deutsche Welle Алиджан Улудаг, задержанный в Турции в феврале этого года, отпущен из-под стражи до суда, сообщает Der Spiegel. Он должен быть освобожден из тюремного комплекса Силиври сегодня вечером. 

Следующее заседание по делу Улудага намечено на 18 сентября. Его дело будет рассматривать суд присяжных. Его обвиняют в неоднократных оскорблениях президента, распространении вводящей в заблуждение информации и дискредитации Турции, в том числе в социальной сети Twitter (X). Сам Улудаг выдвинутые против него обвинения отрицает. В письме коллегам из DW он жаловался на условия в тюрьме: антисанитарию и клопов. 

Алиджан Улудаг много лет освещал нарушения прав человека и коррупцию в Турции. За свою работу он в 2021 году получил премию имени Раифа Бадави, вручаемую Фондом Фридриха Науманна.

