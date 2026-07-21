Галерея Аполлона в Лувре возобновит работу после ограбления. Драгоценности оттуда перенесут в хранилище без окон

Галерея Аполлона в Лувре возобновит свою работу в среду 22 июля. Она откроется для посетителей пустой: драгоценности французской короны, хранившиеся там до масштабного ограбления в прошлом году, вынесли оттуда и через некоторое время снова выставят для публики в специальном хранилище без окон. Об этом сообщают RFI со ссылкой на AFP и Le Parisien.

На открытии галереи будет присутствовать министр культуры Франции Катрин Пегар. Директор музея Кристоф Лерибо заявил, что Галерее Аполлона "вернут ее первоначальные функции и статус".

«Мы убираем из нее коллекции и ценные предметы, которые там находились, чтобы вновь отдать все пространство настенным росписям и скульптурным украшениям. Мы хотим, чтобы посетители воспринимали ее как самое роскошное помещение Лувра и вновь увидели дворец внутри музея», - заявил он.

Две витрины, пострадавшие в результате ограбления, все же останутся на месте, остальные демонтируют. Хранившуюся в галерее коллекцию драгоценностей публика сможет увидеть еще не скоро, поскольку оборудование специального защищенного зала для нее, по словам Лерибо, потребует "масштабных работ, для которых еще предстоит найти идеальное место и финансирование". Корона императрицы Евгении, которую воры сильно повредили и уронили при похищении, все еще находится на реставрации. Кроме того, в музее планируется масштабная реконструкция, которая, по первоначальным оценкам, потребует €1 млрд и 15 лет.

По делу об ограблении Лувра арестованы пять человек. Согласно материалам следствия, ограбление произошло днем 19 октября — преступники использовали выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, чтобы попасть в музей, и вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Из музея вынесли 9 предметов из коллекции ювелирных украшений Наполеона III и императрицы Евгении. Гендиректор израильской компании CGI Group утверждал, что позднее грабители пытались выйти на руководство музея с предложением вернуть драгоценности, однако это предложение было проигнорировано.