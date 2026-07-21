Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

88.1

USD

78.32

EUR

89.55

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

26

 

 

 

 

 

Новости

Галерея Аполлона в Лувре возобновит работу после ограбления. Драгоценности оттуда перенесут в хранилище без окон

The Insider
Иллюстрация к материалу

Галерея Аполлона в Лувре возобновит свою работу в среду 22 июля. Она откроется для посетителей пустой: драгоценности французской короны, хранившиеся там до масштабного ограбления в прошлом году, вынесли оттуда и через некоторое время снова выставят для публики в специальном хранилище без окон. Об этом сообщают RFI со ссылкой на AFP и Le Parisien

На открытии галереи будет присутствовать министр культуры Франции Катрин Пегар. Директор музея Кристоф Лерибо заявил, что Галерее Аполлона "вернут ее первоначальные функции и статус". 

«Мы убираем из нее коллекции и ценные предметы, которые там находились, чтобы вновь отдать все пространство настенным росписям и скульптурным украшениям. Мы хотим, чтобы посетители воспринимали ее как самое роскошное помещение Лувра и вновь увидели дворец внутри музея», - заявил он. 

Две витрины, пострадавшие в результате ограбления, все же останутся на месте, остальные демонтируют. Хранившуюся в галерее коллекцию драгоценностей публика сможет увидеть еще не скоро, поскольку оборудование специального защищенного зала для нее, по словам Лерибо, потребует "масштабных работ, для которых еще предстоит найти идеальное место и финансирование". Корона императрицы Евгении, которую воры сильно повредили и уронили при похищении, все еще находится на реставрации. Кроме того, в музее планируется масштабная реконструкция, которая, по первоначальным оценкам, потребует €1 млрд и 15 лет. 

По делу об ограблении Лувра арестованы пять человек. Согласно материалам следствия, ограбление произошло днем 19 октября — преступники использовали выдвижную лестницу, установленную на угнанном грузовике, чтобы попасть в музей, и вскрыли окно с помощью режущего оборудования. Из музея вынесли 9 предметов из коллекции ювелирных украшений Наполеона III и императрицы Евгении. Гендиректор израильской компании CGI Group утверждал, что позднее грабители пытались выйти на руководство музея с предложением вернуть драгоценности, однако это предложение было проигнорировано.

 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. «Мы подсмотрели в документах — потери ВДВ составили почти 20 тысяч». Исповедь штабного сержанта, сбежавшего с фронта
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте