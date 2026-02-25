Новым директором Лувра стал экс-руководитель Версаля, историк искусств Кристоф Лерибо

Новым директором Лувра назначен историк искусств Кристоф Лерибо, сообщает Bloomberg. Он сменит на посту Лоранс де Кар, подавшую в отставку накануне. Об этом объявила официальный представитель французского правительства Мод Брежон.

62-летний Лерибо до нынешнего назначения возглавлял Версальский дворец, а прежде руководил парижским музеем Орсе. Министерство культуры Франции указало, что его приоритетами станут укрепление безопасности музея и его модернизация: президент Эммануэль Макрон ранее объявил о плане реновации Лувра стоимостью €800 млн, частично финансируемой за счет повышения цен на билеты для граждан не из стран ЕС.

Отмечается, что Лерибо достается музей в глубоком кризисе. Главным его источником стало ограбление осенью 2025 года: четверо грабителей днем вскрыли витрины в зале Аполлона и похитили ювелирные украшения французских монархов общей стоимостью около $100 млн.

Зимой персонал музея несколько раз устраивал забастовки с требованиями повысить зарплаты и улучшить условия труда, из-за чего заведение не работало. В феврале в галерее Денон, где хранится «Мона Лиза», прорвало трубу — вода повредила помещение с итальянской живописью XV века. Параллельно полиция раскрыла схему мошенничества с билетами: по версии следствия, экскурсоводы в сговоре с сотрудниками музея на протяжении десяти лет проводили туристов без оплаты, нанеся ущерб в €10–12 млн.

Лоранс де Кар руководила Лувром с сентября 2021 года и стала первой женщиной на этом посту. Макрон, принимая ее отставку, назвал этот шаг «актом ответственности» в момент, когда крупнейшему музею мира необходимы стабильность и новый импульс для реализации масштабных проектов.

