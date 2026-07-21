Президент Азербайджана Алиев подтвердил тайные встречи отставных немецких политиков с российскими чиновниками в Баку

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что бывшие высокопоставленные немецкие чиновники в июле встречались в Баку с представителями президента РФ Владимира Путина. Расследование о подобных контактах на днях выпустила газета Die Zeit. С немецкой стороны основными переговорщиками выступают экс-глава ведомства федерального канцлера ФРГ Рональд Пофалла и экс-премьер земли Бранденбург Маттиас Платцек. Россию представляет бывший премьер-министр, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

Алиев 21 июля во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине рассказал о переговорах в Баку бывших чиновников ФРГ с российскими коллегами, состоявшихся в этом месяце:

«Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома. Я не могу комментировать подробности, поскольку мы не присутствовали на этой встрече. Однако данные о перелетах позволяют мне утверждать, что тайная встреча в Баку действительно состоялась. Если эта встреча была направлена на содействие прекращению войны между Россией и Украиной, мы можем только это приветствовать».

Алиев не стал раскрывать имена участников бакинских переговоров. Мерц в свою очередь заверил, что ему о подобных контактах ничего неизвестно.

Президент Азербайджана говорил лишь об одной встрече. Однако, как показало опубликованное Die Zeit расследование, речь идет о серии контактов Зубкова с Пофаллой и Платцеком как минимум с 2024 года. Издание отметило, что Пофаллу и Зубкова связывают близкие отношения. Они были сопредседателями форума «Петербургский диалог», созданного в 2001 году под патронажем Владимира Путина и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. После полномасштабного вторжения России в Украину Германия вышла из состава форума.

На последней встрече в Баку 13 июля Зубкова с российской стороны сопровождали председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев, находящийся под санкциями ЕС, и директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

По информации Die Zeit, замысел Москвы состоит в том, чтобы через Пофаллу (состоит в правящей партии ХДС) и Платцека (член СДПГ) влиять на правящую в Германии коалицию — партии ХДС и СДПГ. Российские переговорщики пытаются убедить немецких коллег, что завершение войны в Украине возможно только на условиях Кремля, после чего должно начаться восстановление отношений РФ и ФРГ. По данным газеты, немецкие органы безопасности воспринимают такие контакты как операцию Москвы по оказанию влияния на политику Берлина.

В мае 2025 года также сообщалось о контактах Зубкова с Пофаллой в Баку. К тому моменту речь шла уже о третьей тайной встрече. Утверждалось, что тогда в переговорах принимал участие бывший генеральный секретарь ОБСЕ, швейцарский дипломат Томас Гремингер, а Зубкова, как и в последний раз, сопровождал Фадеев. Впервые о тайных контактах Зубкова с немецкими политиками ССМ рассказали осенью 2024 года. Помимо Баку, переговорщики один раз встречались в Абу-Даби. Всего состоялось как минимум пять таких очных контактов.