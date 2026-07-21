Суд в Грузии освободил под залог боксера, избившего русскоязычную туристку. Накануне в Тбилиси прошел митинг в его поддержку

Районный суд в Телави отпустил Гиорги Чигладзе, ударившего русскоязычную туристку во время ссоры в отеле Agarani Estate в Кахетии, под залог в 5 тысяч лари (около $1900, или 150 тысяч рублей). Об этом сообщило TV Pirveli. По версии пострадавших, конфликт начался из-за их «русской речи», по версии подозреваемого — из-за провокаций девушки и ее подруг, обливших с балкона диджейское оборудование. Накануне в Тбилиси прошел митинг, который анонсировали как шествие в «поддержку парню, задержанному из-за оккупантов».

Чигладзе - профессиональный боксер, выступающий в супертяжелом весе (для спортсменов весом больше 101 кг). Его анкета есть на сайте Федерации бокса России. Его выступления организует промоутерская компания Smartlab Boxing - в том числе и в России уже после начала войны в Украине. На это обратил внимание журналист Сергей Ерженков.

В Телави 21 июля в суде рассматривался вопрос о мере пресечения Чигладзе. Прокуратура сразу попросила назначить подозреваемому залог, поскольку, по словам обвинителя Беки Нателаури, без залога тот мог совершить новое преступление или скрыться от следствия. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, а гостиница Agarani Estate вызвалась внести запрошенную сумму.

Мужчину подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 120 УК Грузии). Ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Об инциденте, произошедшем в Кахетии, стало известно 18 июля. В местном отеле отмечалась свадьба, у гостей которой началась ссора с иностранными туристками. По версии грузинского МВД, туристки оскорбляли гостей торжества и облили водой с балкона своего номера диджейское оборудование. В результате брат жениха по имени Гиорги поднялся в номер девушек и ударил одну из них в лицо.