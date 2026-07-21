Суд в Грузии освободил под залог боксера, избившего русскоязычную туристку. Накануне в Тбилиси прошел митинг в его поддержку

Районный суд в Телави отпустил Гиорги Чигладзе, ударившего русскоязычную туристку во время ссоры в отеле Agarani Estate в Кахетии, под залог в 5 тысяч лари (около $1900, или 150 тысяч рублей). Об этом сообщило TV Pirveli. По версии пострадавших, конфликт начался из-за их «русской речи», по версии подозреваемого — из-за провокаций девушки и ее подруг, обливших с балкона диджейское оборудование. Накануне в Тбилиси прошел митинг, который анонсировали как шествие в «поддержку парню, задержанному из-за оккупантов».
Чигладзе - профессиональный боксер, выступающий в супертяжелом весе (для спортсменов весом больше 101 кг). Его анкета есть на сайте Федерации бокса России. Его выступления организует промоутерская компания Smartlab Boxing - в том числе и в России уже после начала войны в Украине. На это обратил внимание журналист Сергей Ерженков.
В Телави 21 июля в суде рассматривался вопрос о мере пресечения Чигладзе. Прокуратура сразу попросила назначить подозреваемому залог, поскольку, по словам обвинителя Беки Нателаури, без залога тот мог совершить новое преступление или скрыться от следствия. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, а гостиница Agarani Estate вызвалась внести запрошенную сумму.
Мужчину подозревают в умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 120 УК Грузии). Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
Об инциденте, произошедшем в Кахетии, стало известно 18 июля. В местном отеле отмечалась свадьба, у гостей которой началась ссора с иностранными туристками. По версии грузинского МВД, туристки оскорбляли гостей торжества и облили водой с балкона своего номера диджейское оборудование. В результате брат жениха по имени Гиорги поднялся в номер девушек и ударил одну из них в лицо.
По данным прокуратуры, девушка получила перелом носовой кости и сотрясение мозга. Пострадавшие утверждают, что конфликт произошел из-за «русской речи». Адвокат Чигладзе настаивает, что его подзащитного спровоцировали, а девушка сама напала на его и «причинила ему травмы». На суде Чигладзе заявил:
«Я сожалению о совершенном преступлении, однако моей целью не было, чтобы все закончилось именно так».
Грузинский бизнесмен и один из лидеров пророссийского политического объединения «Солидарность во имя мира» Мамука Папия на своей странице в Facebook опубликовал комментарий пострадавшей девушки. В нем она отвергла обвинения в провокации, но допустила, что при открытии бутылки шампанского «какие-то капли» могли попасть на гостей, праздновавших внизу свадьбу.
О произошедшем стало известно из рилс в Instagram Полины Курты, одной из участниц конфликта. Ролик был опубликован 18 июля, сейчас доступ к ее странице в соцсети ограничен. На кадрах было видно, как в дверях номера гостиницы происходит перепалка между мужчиной (он говорит по-английски) и женщиной (говорит по-русски). Мужчина пытается зайти в номер, девушка толкает его, а затем получает удар в лицо.
О себе Курта писала, что родилась в Украине, но живет в России. Свою подругу она называла Юлией, однако в СМИ она фигурирует под именем Алёны Нестерюк. Как сообщило госагентство ТАСС со ссылкой на адвоката Лали Апциаури, пострадавшая обладает российским и турецким гражданством.
Мнения о произошедшем в грузинском обществе разделились. Часть обвиняют девушек в неподобающем поведении, другие указывают на недопустимость физического насилия. Накануне, 20 июля, в Тбилиси прошел митинг в поддержку Чигладзе. Во время шествия звучали, в частности, призывы «не путать гостей и оккупантов», а также частый лозунг протестов в Грузии «Путин х*йло». Протестующие шли с флагами Грузии и Евросоюза и требовали освободить Чигладзе, задержанного на тот момент полицией. Как отметило издание Paper Kartuli, шествие было организовано антиправительственной активисткой Мариам Меканцишвили. По ее словам, цель акции — высказать «поддержку парню, задержанному из-за оккупантов».
Россия оккупирует примерно 20% территории Грузии после войны 2008 года, когда признала независимость Абхазии и Южной Осетии (в Грузии эту область официально называют Цхинвальский регион). При этом россияне стабильно занимают первые места в списке иностранных туристов, посещающих страну. По данным за первое полугодие 2026 года, на РФ пришлось больше 610 тысяч посещений Грузии. На втором месте Турция — 525 тысяч визитов.
Грузия стала одним из центров миграции россиян после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Изначально правящая партия «Грузинская мечта» во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили осуждала вторжение, принимала украинских беженцев и предоставляла им помощь. Впоследствии курс Тбилиси резко поменялся, совпав с протестами против ужесточения внутриполитического курса и парламентскими выборами 2024 года. Иванишвили фактически обвинил Запад в развязывании войны в Украине, а Грузия начала копировать российские репрессивные законы: например, закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, а затем и закон об «иностранных агентах».