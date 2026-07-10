В Грузии одного из лидеров оппозиционной коалиции приговорили к 13 годам за попытку поджечь здание суда

Тбилисский городской суд приговорил одного из лидеров оппозиционной коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили к 13 годам лишения свободы за попытку поджечь здание канцелярии суда. Его действия были квалифицированы как попытка совершения террористического акта, сообщает Interpressnews.

Приговор вынес судья Георгий Гелашвили. Элисашвили не присутствовал при его оглашении: судья удалил его из зала после того, как во время последнего слова политик нецензурно высказался в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и министра по координации правоохранительных органов Мамуки Мдинарадзе.

По версии следствия, в ноябре 2025 года Элисашвили проник в здание канцелярии Тбилисского городского суда, разлил там бензин и попытался устроить пожар. Его остановили сотрудники службы судебных приставов, после чего политика задержали.

Элисашвили признал, что пытался устроить поджог, однако отрицал, что его действия были попыткой теракта. Он называл произошедшее политическим протестом против действий грузинских властей. Защита просила переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью. Первоначально дело расследовали как попытку повредить или уничтожить имущество, однако затем прокуратура предъявила Элисашвили обвинение по статье о терроризме, предусматривающей от 10 до 15 лет заключения.

«Что происходит в стране, почему мне пришла эта мысль… В этом здании женщин волокли по земле, оскорбляли, а потом выходили и говорили, что она не женщина. Это был протест. Я хотел плюнуть в лицо этой власти, показать, что они не смогут нас подавить», — заявил Элисашвили в последнем слове.

Адвокат политика Георгий Рехвиашвили назвал приговор чрезмерно суровым. По его словам, судья объяснил назначение 13-летнего срока тем, что Элисашвили не раскаялся. Защита намерена обжаловать приговор, а после исчерпания возможностей внутри страны — обратиться в Европейский суд по правам человека.

Алеко Элисашвили — основатель и лидер партии «Граждане», входящей в оппозиционное объединение «Сильная Грузия — Лело». В 2020–2024 годах он был депутатом парламента Грузии, а в 2017 году занял второе место на выборах мэра Тбилиси.

После начала полномасштабного российского вторжения Элисашвили отправился в Украину, где в качестве добровольца участвовал в боях против российских войск, в том числе в районе Ирпеня.

«Мы сражаемся вместе с украинцами против нашего общего врага — империализма Путина. Вероятность того, что Россия снова нападет на Грузию, очень высока... Вот почему для нас еще важнее, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, вот почему так много грузин сейчас там воюют», — объяснял Элисашвили.

В августе 2025 года оккупационный «Верховный суд ДНР» заочно приговорил Элисашвили к 6 годам колонии общего режима по обвинению в наемничестве. По версии Генпрокуратуры России, в марте 2022 года он вступил в Грузинский национальный легион и участвовал в боях против российских войск, в том числе за Ирпень, а в апреле вернулся в Грузию. Российские власти утверждают, что за участие в боевых действиях он получил вознаграждение.